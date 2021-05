Duque aprueba acompañamiento militar para jornadas de manifestación

Así mismo, advirtió “a quienes por la vía de la violencia el vandalismo y el terrorismo pretenden doblegar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán las instituciones que no dejaremos de tomar todas las medidas para garantizar el abastecimiento, la movilidad, el derecho al trabajo y la seguridad en todo el territorio. No olvidemos que estamos en medio de una pandemia que sigue cobrando la vida de miles de colombianos. No es el momento de divisiones es el momento de estar unidos, reactivar nuestro país y proteger la salud de los colombianos”.