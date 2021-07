Duque critica que la CIDH llame cortes de ruta a los bloqueos

El presidente Iván Duque Márquez reiteró durante la celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Culto, que los bloqueos buscan afectar los derechos de los demás, e insistió en que el Código Penal colombiano y los organismos de control son claros: esta actividad es un delito. Lea aquí: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con la criminalidad”: Duque

Según el mandatario, en Colombia no se puede relativizar ni atenuar ni llamar "cortes de ruta" las actitudes que solo buscan ejercer presión y que tienen detrás claros intereses políticos.

“Es importante hacer reflexiones sin ambages frente a temas como los bloqueos. No empecemos a atenuarlos. No los llamemos ‘cortes de ruta’. No tratemos de relativizar lo que son en realidad. Porque el bloqueo lo que busca es la afectación de los derechos de los demás y, en una democracia, nadie necesita afectar los derechos de los demás para defender los propios”, expresó el Jefe de Estado en un evento en la Casa de Nariño.

De la misma forma, aseguró que “respetando de manera constructiva cualquier apreciación, nuestro Código Penal es claro: los bloqueos son un delito y los organismos de control lo han expresado así. No se puede convertir la violación de un derecho en un trueque para tener la capacidad de ser escuchado por el Estado”.