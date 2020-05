Duque: no llamaría xenofobia institucional la situación de migrantes en Bogotá

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, defendió la posición de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, frente a la situación que atraviesa la capital del país por la migración venezolana. Dijo que no está de acuerdo con quienes piensan que hay xenofobia institucional hacia ellos.

“Yo no llamaría la situación que se enfrenta en Bogotá una situación de xenofobia de carácter institucional, eso yo no lo comparto. Lo que hay es un deseo articulado del Gobierno distrital, del Gobierno nacional de enfrentar el problema. Esto requiere que nosotros tengamos capacidad de buscar soluciones de carácter social, pero también lo voy a decir con mucha crudeza: no puede recaer solamente sobre nosotros como gobierno nacional o en el caso de los gobiernos locales de Colombia toda la responsabilidad para tener un choque migratorio de esta naturaleza, se necesita también una gran movilización de recursos de donantes”, señaló el presidente.

Duque agregó que valora el trabajo que ha venido realizando la alcaldesa Claudia López en medio de la pandemia por el Covid-19. Dijo que ha hecho una gran contribución con propuestas innovadoras como cuando realizó el simulacro de aislamiento preventivo para contener la expansión del Covid-19.

Así mismo, el mandatario aseguró que el Gobierno nacional ha venido trabajando de manera articulada con el equipo de López para determinar cómo se puede retomar la vida productiva en la capital y en el país.

“Obviamente tiene genuinas preocupaciones que tienen que ver con cómo ir recuperando esa vida productiva con un gran nivel de responsabilidad, con buenos protocolos, entre otras cosas porque Bogotá tiene un sistema de transporte masivo que tiende a tener de manera regular grandes aglomeraciones y que hemos también definido que no debería operar con más del 35% de su capacidad”, añadió Duque.