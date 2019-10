Duro cuestionamiento al Gobierno en el Congreso sobre política de seguridad

Durante más de cinco horas se discutió este martes en la plenaria del Senado sobre la estrategia de seguridad y erradicación de cultivos ilícitos, que ha tenido el gobierno de Iván Duque en los catorce meses de mandato que lleva.

El citante principal fue el senador Roy Barreras, del Partido de la U, quien cuestionó no sólo la estrategia que se tiene para la lucha contra las disidencias, las bacrim, como también contrapuso en duda las cifras que se han informado sobre las hectáreas cultivadas con coca.

Para Barreras, hay un claro retroceso del gobierno en la lucha que se tiene contra el ELN, situación de la cual sostiene que ni se avanzó en el proceso de paz como tampoco en combatirlo.

“Hoy hay 4867 hombres en armas, eso quiere decir que en su gestión, señor ministro, el ELN se ha triplicado, ha fracasado en la contención de esa guerrilla. Con los grupos armados organizados pasa lo mismo, las cifras eran 2100 y hoy son 3700, es decir, también en la contención de las organizaciones criminales, ha fracasado la política del Ministerio de Defensa”, manifestó.

Sostuvo, además, que “en materia de contención del fenómeno del narcotráfico también hay un fracaso, tenemos las mismas hectáreas que hace un año, después de cacarear en escenarios internacionales que han erradicado 70.000, pero tenemos las mismas hectáreas”.

Controvirtió también el senador del Partido de la U en que “no está funcionando la inteligencia militar. Pareciera que ahora en el Ministerio de Defensa es más importante la lealtad que el mérito de los oficiales. ¿Dónde están los coroneles de la Operación Jaque?, ¿salieron porque supuestamente eran menos leales con este Gobierno?, ¿salieron los mejores oficiales de inteligencia por razones políticas?”.

A su turno, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, controvirtió la postura de Barreras y de otros senadores de oposición. Lo primero que manifestó fue que “en lo corrido del año ha habido 792 contra 546 del año pasado, ha habido 37 muertes en desarrollo de operaciones militares. Desmovilizados del ELN ha habido 255. Sobre GAO (Grupos Armados Organizados) residual, el año pasado iban en 713 las capturas, este año vamos en 968”.

Botero resaltó que las orientaciones de este gobierno sobre la política de inteligencia sí está dando los resultados esperados. “Es la inteligencia la que ha dado de baja a ‘David’, a ‘Guacho’, a ‘Rodrigo Cadete’, que llevaba 39 años delinquiendo, lo dimos de baja en una operación impecable, dimos de baja a ‘Gildardo Cucho’, al hermano de Rodrigo Cadete, la semana pasada a ‘Pácora’, el jefe de los ‘Pelusos’ y las operaciones que hemos adelantado en la frontera contra los ‘Rastrojos’”, declaró.

Botero sostuvo además que “en el ministerio se está haciendo la tarea, se está trabajando por reducir las cifras de criminalidad, estamos disminuyendo los cultivos ilícitos y va a haber una disminución en el área sembrada”.

Desde la bancada de gobierno, el senador Ernesto Macías, declaró que “es un debate de control político pero con fines electorales y ojalá no termine en una moción de censura, que se ha convertido en una herramienta electoral”.

Al respecto, Barreras sostuvo que no es un debate electoral, porque en su criterio los militares no votan y segundo con las propuestas de reforma pensional y laboral que hacen a 15 días de las elecciones los colombianos tienen suficientes motivos para no votar por el partido de gobierno.

Barreras, sin embargo, no descartó presentar una segunda moción de censura contra Botero, por todas estas irregularidades que ha tenido en el cargo. Aseguró que la respaldarían 15 senadores. Hasta ahora no había sido radicada.

Finalmente, el senador de las Farc, Julián Gallo, declaró que “la única salida es modificar esa política que está llamada al fracaso e insistir en una paz completa e integral, que debe incluir el desmantelamiento del fenómeno del paramilitarismo por la vía del sometimiento a la justicia”.