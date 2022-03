El 21 de abril la CIJ decidirá sobre litigio entre Colombia y Nicaragua

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le notificó que el próximo 21 de abril tomará una decisión frente al fallo que interpuso Nicaragua en contra de Colombia, por las supuestas violaciones de derechos en espacios marítimos del mar Caribe en el año 2013. Lea: Colombia y Nicaragua finalizaron las audiencias orales ante la Corte de La Haya

“Las decisiones de los jueces se conocerán este 21 de abril de 2022 en el Palacio de la Paz en La Haya, a las 10:00 a.m. hora de Países Bajos (03:00 a.m. hora Colombia). Es importante resaltar que, hasta tanto no se conozca el fallo, el equipo jurídico de Colombia no se pronunciará al respecto”, expresó la Cancillería en un comunicado.

La decisión que tome la Corte se centrará en los argumentos que presentó Nicaragua y en los cuales aseguró que Colombia habría vulnerado el derecho internacional, de no haber acatado otro fallo de la CIJ, de que la Armada colombiana hubiera hecho recorridos en el mar Caribe y de haber creado el decreto Zona Contigua Integral en el Archipiélago.