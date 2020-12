El 66 % de las empresas están pensando en implementar teletrabajo

Así lo encontró el informe ‘El futuro del trabajo en Latinoamérica 2020’, un estudio de UBITS, empresa colombiana de entrenamiento corporativo en línea. El estudio contó con la participación y opinión de los gerentes de recursos humanos de Latinoamérica, quienes fueron indagados por cuatro aspectos sobre el futuro cercano del mundo laboral: selección y reclutamiento, capacitación, trabajo remoto, y bienestar y comunicación.

El estudio encontró que del 66% de empresas dispuestas a implementar el trabajo remoto, el 49% considera hacerlo de forma mixta, es decir, mezclando el trabajo en casa con el trabajo presencial en la oficina algunos días de la semana.

Otro 40,4% está pensando en implementar el coworking, es decir, que los empleados vayan a la oficina solo los días que crean que es necesario. Y un 10,6% considera implementar el trabajo remoto en un 100%.

Aunque en un inicio el teletrabajo le dio desconfianza a los líderes de las compañías, en este tiempo encontraron que el desempeño de sus trabajadores mejoró desde casa. El 60% de los gerentes consultados afirmaron que notaron una mejora en el desempeño de sus empleados, en algunos casos leve y en otros una mejora considerable.

Un 27,7% de los líderes aseguró que el desempeño se mantuvo igual y otro 13% afirmó que empeoró el desempeño de sus empleados en este tiempo de trabajo en casa.

Y es que las empresas que continúan reacias al trabajo en casa lo hacen en su mayoría porque su trabajo requiere la presencialidad. El 65,4% de las empresas que no consideran el teletrabajo afirman que el trabajo presencial es obligatorio en su compañía. Por su parte, el 13,5% aseguró que no implementará el modelo por miedo a que se desmejore el desempeño de sus trabajadores y otro 21,2% no lo hará porque no apoya la modalidad del trabajo remoto.

El estudio de UBITS también encontró que las empresas están migrando al uso de tecnologías para adelantar los procesos como la selección y reclutamiento de personal, pues el 72,1% de los gerentes consultados afirmó que se encuentra implementando nuevas tecnologías para reclutar empleados.

El 66,7% de los encuestados ya están haciendo procesos de selección de manera digital, otro 30,1% los adelanta de forma mixta, y solo un 3,2% continúan haciendo procesos presenciales de selección.

Incluso, con las nuevas modalidades de trabajo, el 72,3% de los gerentes afirmó que está dispuesto a contratar personas fuera del país o de la ciudad en la que se ubica su compañía.

El estudio de UBITS también evidenció las preocupaciones e intereses de las empresas para formar a sus empleados en el futuro. El 54,5% afirma que capacitará a sus trabajadores en habilidades blandas como el liderazgo y la toma de decisiones, el 27,3% los capacitará en tecnologías y habilidades digitales y el 18,2% en habilidades duras como gestión de proyectos y análisis de datos.