“El 92% de los glaciares en Colombia se han derretido desde 1850”: Heidi Sevestre

Heidi Sevestre es una investigadora que ha dedicado gran parte de su vida a la conservación de los glaciares a nivel mundial.

Hablamos con ella sobre los compromisos que requieren las generaciones futuras y los gobiernos para preservar por mayor tiempo estos ecosistemas.

¿De qué forma las organizaciones y las personas pueden contribuir al retraso en el derretimiento de los glaciares a nivel mundial?

Es importante que las personas se sientan inútiles al respecto o que crean que ya no hay nada qué hacer, porque aún podemos actuar para marcar la diferencia. Hoy en día, muchas personas solamente señalan con el dedo a otras y dicen: ¡Oh! Estas son las personas que están contaminando y nosotros somos los que vamos a sentir el impacto negativo en el aspecto medio ambiental.

La verdad es que, ante esta situación, estamos todos unidos. Y todos podemos actuar para proteger el medio ambiente. Es fundamental tener en cuenta esto. Muchas de las soluciones vienen del cambio en los hábitos cotidianos. Tenemos la libertad de elegir alternativas para reducir el impacto del cambio climático en cuanto a las cosas que compramos, los alimentos que comemos, los métodos de transporte que usamos.

¿Cuál cree que es el compromiso del gobierno colombiano, particularmente, para salvar los glaciares?

La presencia del Gobierno es muy importante para incentivar a la ciudadanía a acudir a métodos que reduzcan la huella del cambio climático. Sé que muchos gobernantes se enfocan más en aspectos que ejercen mayor presión en comparación con el medio ambiente porque son urgentes.

No obstante, no hay mayor emergencia que el cuidado de los glaciares y el medio ambiente en la actualidad. Los gobiernos necesitan entender eso. No podemos tener los mismos hábitos que se han adquirido desde hace mucho tiempo. Debemos alejarnos de los combustibles fósiles, buscar energías limpias que pueden generar más empleos incluso que las energías no renovables. No necesitamos más estudios de 20 o 30 años para tomar acciones para salvar al mundo de la debacle del cambio climático.

¿Cuál es el rol de los jóvenes en el compromiso por la protección de los glaciares?

Las generaciones más jóvenes están haciendo un asombroso trabajo, puesto que ellos se han inspirado para unirse al movimiento por el cuidado del planeta. Ellos, más que nunca, son conscientes de lo que está pasando hoy. Ellos están enfocados en las soluciones porque pueden ser los más afectados por el cambio climático a nivel mundial, ellos sufrirán las consecuencias de lo que no hagamos hoy. Ahora mismo, se preguntan por qué los gobiernos ni los ciudadanos hacen algo al respecto.

Aquí en Colombia, tenemos una iniciativa con Cumbres Blancas, en la cual nos reunimos con las comunidades indígenas protectoras de los nevados y glaciares en el país. Es imprescindible apoyar proyectos de este tipo porque los líderes son la voz de la historia de estos ecosistemas, y saben cómo concientizar a la gente sobre su importancia para equilibrar el nivel del mar en el planeta.

¿Cuántos nevados se estima que tiene Colombia y cuál es su panorama actual?

Hay 6 zonas en las que se evidencian nevados en Colombia. Se han perdido, aproximadamente, el 92% de ellos desde 1850. Ya no quedan muchos nevados, por eso es urgente que se preserven los que quedan.

Estas zonas son esenciales para las comunidades, en especial, las poblaciones indígenas, ellos desean y deben luchar para cuidarlos.

¿Qué acciones se han realizado con las comunidades indígenas colombianas a través de Cumbres Blancas?

Hemos trabajado con un equipo multidisciplinario de científicos, artistas y directores de cine para difundir el mensaje para concientizar sobre el peligro que corren los nevados y lo que podemos hacer para preservarlos.

También se han recolectado datos, como por ejemplo, un timelapse, en alianza con el IDEAM, en que se muestre la evolución de los nevados, y de esta forma, monitorear el estado de los glaciares. De esta manera, se seguirán llevando a cabo estrategias que ayuden a visibilizar tanto los nevados, como las formas de evitar su extinción.