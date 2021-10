El agitado camino que recorrieron las 16 curules de la paz

Tan largo como complicado ha sido el camino transitado para que las llamadas 16 curules de la paz se hicieran realidad. Con la rúbrica presidencial dejando en firme las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz se da paso al capítulo final: las elecciones en marzo del próximo año para conocer quiénes ocuparán estos asientos en la Cámara de Representantes.

Las 16 curules, que se concertaron en el punto 2.3.6 del acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc, tardaron más en implementarse que las 10 curules asignadas a los excombatientes que actualmente conforman el partido político Comunes.

Las circunscripciones están conformadas por municipios de territorios como Cauca, Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Chocó, Meta, Bolívar, Nariño, Putumayo, Cesar, Córdoba, Tolima y Antioquia.

Estas curules tienen el fin de brindarles a las víctimas la oportunidad de participar en el mundo político como retribución a las situaciones que vivieron durante años. En la Cámara participarán los habitantes de las zonas más impactadas y golpeadas por la violencia y el conflicto.

Bajo este panorama, el analista político Carlos Andrés Arias considera que actualmente es complejo y difícil que algún excombatiente de las Farc pueda acceder a las curules que están destinadas únicamente para las víctimas, pero alertó que miembros de casas políticas en las diversas regiones podrían incidir.

“Veo una oportunidad para miembros de casas políticas, que en las regiones que ostentan el estatus de víctimas, pueden hacer campaña para llegar a esas curules. Aunque por otro lado quienes son víctimas están acreditadas en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, declaró.

¿QUÉ REGLAMENTÓ EL DECRETO?

En sentido similar, Jorge Enrique Robledo, aunque satisfecho por la firma del decreto, dejó en claro su temor porque estos asientos en la Cámara queden en manos de la politiquería colombiana.

“La fórmula legal es muy amplia, falta ver si esto se va a simplificar y evaluar para ver qué terminará pasando. Hay víctimas de todos los orígenes, pero a mí no me preocupa tanto en las manos que queden la curules, me preocupa es el tipo de visiones que tienen quienes ocupen estos cargos, que no tengan una visión progresista”, le dijo Robledo.

Cabe precisar, no obstante, que el decreto regula que los candidatos no podrán ser representados por los partidos o grupos políticos tradicionales. Tampoco deben tener historial político electoral o haber ocupado cargos públicos en años anteriores, por lo que se delimita que los aspirantes deberán postularse por medio de grupos o movimientos ciudadanos que no tengan personería jurídica.