El apoyo del Gobierno a Uribe que genera críticas

La Procuraduría, pese a que no hizo mención directa al presidente o al equipo de Gobierno, recordó que todas las ramas del poder público deben acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales y , por ende, ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento.

“Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho. El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee. La controversia de las providencias emanadas de los jueces en ámbitos distintos al judicial, atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimienta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia”, señaló el Ministerio Público.

En su defensa, el presidente Iván Duque aseguró que todos los pronunciamientos que ha hecho alrededor del caso, lo ha hecho en el marco que tiene de expresarse libremente.

“Yo nunca he invitado a ningún incumplimiento. Yo no he invitado a nadie a que entre en confrontar ningún poder, de hecho, si uno ve en detalle la declaración que yo emití hace dos días fui claro en el aspecto institucional, pero la reflexión que nos corresponde a todos hacer como país , en la libertad de expresión y en la libertad de expresar nuestros sentimientos, sobre todo cuando no media ninguna condena, porque al expresidente Álvaro Uribe Vélez no lo han condenado , es una medida que en el proceso colombiano es una medida preventiva y se ha aplicado en Colombia sobre todo cuando hay personas que representan un riesgo inminente en la sociedad”, señaló el mandatario en entrevista con La W Radio.