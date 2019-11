El bloque demoliberal que Barreras dice se formó con la salida de Botero

Roy Barreras, el senador del Partido de la U, fue el referente principal la semana anterior con el trámite de la moción de censura al ministro de la Defensa, Guillermo Botero, quien tuvo que renunciar ante la inminencia de que ese castigo político se le impondría.

Barreras sostiene que esto se dio por el llamado ‘Bloque demoliberal’, en donde están los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical, los cuales, dice, le seguirán haciendo duros controles políticos al gobierno de Iván Duque. De este y otros temas habló el senador Barreras con Colprensa. Incluso deja entrever que le gustaría pensar en una candidatura presidencial.

¿Qué viene ahora tras la renuncia de Guillermo Botero?

Espero que el presidente de la República entienda el querer de un Ministro de la Defensa que contenga en él y su hoja de vida el mensaje de un cambio de rumbo de una política de Estado de seguridad que hasta hoy es una política guerrerista que yo llamo de la ideología del enemigo y la cambie por una política de defensa de seguridad nacional, respetuosa de la paz como meta última de los derechos humanos. No es una decisión fácil. Espero que la decisión del presidente Duque sea que el país siga para adelante y no volver al pasado.

- Desde el uribismo se dice que sectores de independientes y oposición sólo quieren ‘comer ministro’ con las mociones, ¿qué opina al respecto?

La verdad es que el Congreso para el bien de la democracia se ha empoderado y en la práctica hemos estrenado un sistema similar al parlamentarismo, un simple equilibrio de poderes en donde el Congreso expresa el clamor de los ciudadanos, señala la equivocación en el rumbo de los gobiernos, y esas nuevas mayorías, que anticipo van a sostenerse, significarán un bloque demoliberal e independiente y seguirá ejerciendo el control político, con dos tendencias claras, el respeto por los partidos de oposición y el respeto por los partidos de centro y me refiero a los partidos de La U. Liberal y Cambio Radical.

- ¿Esa independencia se verá entonces con la ley de financiamiento?

Entre otros temas la ley de financiamiento y su futuro dependerán precisamente si el presidente Duque atiende el llamado que hemos estado haciendo a un verdadero acuerdo nacional, integral, de futuro, sobre los temas y no sobre la burocracia. Debe contener al menos aspectos como el respeto a la paz firmada y por tanto la implementación del acuerdo de paz.

- ¿Cree Usted como afirma el expresidente Alvaro Uribe que el paro del 21 de noviembre es para desestabilizar al gobierno de Iván Duque?

Esa es una visión maniquea y truncada que pretende criminalizar la protesta social, inscrita en esa ideología del enemigo a la que me refiero. Cuando las ciudadanías no son escuchadas por los gobiernos salen a la calle para hacerse escuchar y es lo que está pasando en América Latina y por supuesto el gobierno colombiano escucha a la ciudadanía y reorienta el país hacia el futuro, seguramente podrá evitar estallidos sociales que son indeseables.

La gran fortaleza de Colombia es su institucionalidad, a diferencia de Chile, país que padeció dictaduras militares y cuya constitución aún exija de las mismas, o como Bolivia en donde la fragilidad institucional es histórica, en el caso de Ecuador en donde la norma es el relevo de presidentes. En Colombia la institucionalidad pese a las amenazas y la iniquidad social ha sostenido regímenes democráticos, muchas veces excluyentes o hegemónicos. Colombia no ha sido y no será un país de dictaduras.

- ¿Es suficiente que el presidente Duque tenga buena voluntad como lo expresan algunos sectores políticos?

Lo que es necesario es que la buena voluntad del presidente se traduzca en hechos que generen confianza y tranquilidad en los ciudadanos, el presidente es el presidente de todos los colombianos, de los 45 millones, no es el presidente de los 2 millones de militantes del Centro Democrático, mucho menos el presidente de la minoría radical que ha tenido prisionera la agenda del gobierno este año, entonces por supuesto que no es suficiente la buena voluntad.

Los gobiernos si fracasan general daño al país y a la democracia, por eso lo responsable para con el país es que a un presidente le vaya bien para el bien de Colombia, es posible y responsable acompañar una agenda de país positiva para todos incluso desde la independencia política, lo que es imposible es acompañar una agenda de país regresiva y destructora de la paz posible.

- ¿Usted se consolidó ya como el gran líder de la oposición?

Yo hago parte del partido de la U, fundado por el expresidente Juan Manuel Santos y acompañe su obsesión por la construcción de una paz, defiendo su legado y lo seguiré haciendo, pero me debo a mi partido, mi partido, al Liberal y Cambio Radical, son en mi opinión los tres partidos la base de una confluencia demoliberal que garantice para el país una alternativa de gobierno en el centro verdadero. Es muy prematuro hablar de esas confluencias, pero en esta época en donde algunos se proclaman candidatos es necesario decirle a los colombianos que no hay vacío en el centro y que hay alternativas que defiendan la vida.

- ¿Qué pasará definitivamente con la moción de censura al exministro Botero?

Muy seguramente cuando sus lectores estén viendo la entrevista se estará definiendo de acuerdo a los gestos que hayamos observado del gobierno cuál es el sentido del voto, cuál es la pertinencia de la moción de censura. Hay un sector que opina que caído el ministro por cuenta de sus errores no tiene sentido de una censura ya renunciado, de otro lado los que opinamos que la renuncia de un ministro sola no resuelve los problemas de seguridad nacional, eso no es como cambiar un bombillo, se necesita una reorientación.