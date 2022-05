El Chocó, un territorio abandonado y sometido por la violencia

“Aquí no hay empresas, no hay entradas para la gente, la gente vive de la agricultura, de la pesca y cuando se suspenden esas actividades (...) eso la lleva a mayor empobrecimiento”, manifiesta.

Los afrocolombianos del Chocó son mayoritariamente campesinos y pescadores que viven en casas palafíticas, en caseríos desperdigados por la selva, sin servicios públicos adecuados, sin carreteras y donde la única vía de comunicación son los ríos.

“No podemos decir lo que no es, siempre hemos estado abandonados; en el pueblo nunca habido alcantarillado, acueducto, nada”, dice a Efe Faustino Flores Palacios, que tenía 12 años cuando ocurrió la masacre que también atribuye al olvido estatal “porque no había ley en el pueblo, no había policía, no había soldados”.

Grupos armados

En la zona la gente vive amedrentada por los enfrentamientos entre las AGC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos que se disputan el control territorial y que, según el comisionado, “tienen a las comunidades totalmente sitiadas”.

“La presencia del ELN es otro de los factores muy graves, el ELN está implementando minas antipersonales”, dice.

Tampoco esconde su enojo y tristeza por las violaciones sexuales como arma de guerra y por el racismo, problemas que se creían acabados con la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016.