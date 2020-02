El debate sobre el aborto se reaviva a pocos días del fallo de la Corte

Según Henao, en este caso se desconoció la sentencia de la Corte Constitucional en donde se estableció no solamente las tres causales en las que se puede abortar en Colombia, sino también que debía hacerse en un momento menos avanzado de la gestación.

De manera diferente, opina el exmagistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, quien considera que en materia de aborto la voluntad de la madre no es la única que tiene valor. “Así como velan por los derechos de la mamá también deben hacerlos con los del papá”, aseguró Pinilla, quien consideró que al progenitor se le debió escuchar su clamor por ser padre y su decisión de querer hacerse responsable del menor.

La misma sentencia destaca que la mujer no debe sufrir ningún tipo de discriminación o persecución por lo que decida con su embarazo, ni deben pesar creencias culturales y sociales sobre el rol de las mujeres como madres. La intervención de terceros para decidir por la persona gestante, son en parte formas de obligar a las mujeres a ejercer una maternidad no deseada.

“Obligar a la mujeres a continuar embarazos que no desean, mediante la imposición de barreras de acceso a servicios de aborto seguro, es un acto que no tiene como objetivo preservar la vida de un feto sino reforzar la idea que las mujeres están obligadas a ser madres y a sentirse plenas y felices de esto, independientemente de las circunstancias”, explica la sentencia SU 096 de 2018.

Quienes defienden la decisión tomada por la mujer de Popayán, aseguran que la decisión sobre el aborto es exclusiva de la mujer y su pareja no tiene ningún derecho intervenir.

Mientras que el padre del bebé interpuso una tutela contra la madre, exigiendo su derecho a participar en la decisión, Profamilia, entidad que practicó el aborto, aseguró que lo hizo siguiendo los lineamientos de la justicia sobre los casos en que el aborto es permitido, aunque no reveló más información sobre la mujer involucrada por respeto a su intimidad.

“A nadie le gusta un aborto en una etapa tan avanzada. ¿Por qué ocurren? Uno, porque las mujeres enfrentan muchísimas barreras que van haciendo que el reloj corra y el embarazo avance. Dos, porque hay muchos casos donde por razones de salud se hace necesario. Para que dejen de ocurrir, el foco debe estar en eliminar barreras y asegurar que las mujeres tengan la información y servicios necesarios para una atención lo más rápida posible” explicó Roa.

Por su parte, Catalina Calderón, directora asociada de Women’s Equality Center para América Latina y el Caribe, agrega que la mayor barrera suele ser la realización de juntas médicas para determinar la viabilidad del proceso, cuando este paso ya no debería hacerse.

“Otra barrera que suelen tener también las mujeres es el de la objeción de conciencia institucional, lo cual está prohibido, pues este es un derecho individual y no colectivo. Esto lo que hace es poner más trabas y hacer que avance más la gestación, a tal punto de que sea imposible su realización”, indicó Calderón.

Frente a este aspecto, la sentencia SU-096 de 2018 expone que “la mencionada sentencia (C-355 de 2006) no impuso, como requisito para el acceso al aborto un límite temporal. En este orden de ideas, la temporalidad no puede ser una justificación válida para la abstención o denegación de la realización del procedimiento de aborto, pues no releva a los prestadores de salud de su deber de garantizar los derechos de las mujeres gestantes”.

¿Cómo se determina que un embarazo afecta la salud mental de la madre?

Con respecto a este aspecto, el abogado Juan Manuel Charry afirma que es el médico quien debe, de acuerdo a sus conocimientos y su dictamen, determinar si realmente, la salud mental de la mujer tiene una afectación que incida en una maternidad de un embarazo no deseado y en la voluntad de la madre para continuar o no con el embarazo.

“Es responsabilidad del médico dictaminar si una mujer sufre realmente de una condición que afecte seriamente su salud mental y le impida llevar a cabo un embarazo. Lo otro sería que el médico cometa una infracción al criterio, lo cual vulnera la norma de forma indebida”, enfatizó.