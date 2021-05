El Gobierno de Duque es débil: Gustavo Petro

El excandidato y senador Gustavo Petro habló sobre la difícil situación que vive el país, según dijo quien sacó a los manifestantes a las calles fue el gobierno de Iván Duque, pero además lo culpó de la violencia que está viviendo la nación. Lea aquí: ¿Por qué no quieren alianza con Gustavo Petro para presidenciales de 2022?

“Yo no estoy detrás de la manifestación, yo no hice la reforma tributaria. Incluso yo le dije a Duque que no la presentara un año antes, le dije que esa reforma no le servía al país. Yo les pregunté por qué ponerle en un país con hambre impuestos a la comida, a mí me quieren ver como el actor de la violencia, pero quien es el actor de la violencia es el Gobierno. A mí la violencia me puede sacar del país o poner en una tumba”, dijo Petro a Noticias Caracol.

Así mismo, sostuvo que quien quiere la violencia es el actual presidente. “Entre más mejor y buscan a través del miedo obtener los votos. Así han ganado las elecciones, con miedo a las Farc, al comunismo, a Chávez, a Maduro, y sobre esa base disparan desde los helicópteros, le quitan los ojos a decenas de jóvenes, violan muchachas, dejan que el paramilitarismo salga a disparar. Ese caos construido por el Gobierno tiene réditos políticos y si no les funciona puede el sector más radical del uribismo está pidiendo crear un golpe de estado”.