El ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia

Dicho protocolo, que solo es de una página, dice que ante el uso de explosivos al interior de recintos universitarios, “superada toda posibilidad de acuerdo y previa orden de evacuación que permita la salida de las personas que no estén involucradas, procederé a autorizar el ingreso de la fuerza pública”.

“Nos están persiguiendo por toda la universidad con gases”, denunció una de las estudiantes. A las 4:14 p.m., la institución educativa insistió a través de sus cuentas oficiales en la orden de evacuación.

“Corredor humanitario”

La Alcaldía de Medellín informó que desde la mañana realizó monitoreo de las diferentes manifestaciones en Medellín.

“Se pudo establecer, de manera particular, en la Universidad de Antioquia, la presencia de encapuchados y el uso de explosivos, por lo que se activó el protocolo que comenzó con el proceso de evacuación a la 1:00 p.m.”, agregó.

Dijo, además, que “la evacuación fue coordinada en tierra y aire, por funcionarios de Derechos Humanos y el Halcón de la Policía, antes de activar el resto del protocolo. Al mismo tiempo se concedió un corredor humanitario para que se puedan retirar los estudiantes. El propósito es recuperar el control”.

A las 6:53 p.m., Quintero compareció ante los medios y dijo que “hay una línea roja que no vamos a dejar cruzar y es el uso de explosivos en las universidades (...) Se siguieron usando explosivos a pesar de que ya habíamos declarado alerta de evacuación. Más de 4 horas de solicitud de evacuación, no quisieron evacuar algunos”. Añadió que el Esmad se ha venido “preparando para no entrar a chocar ni herir a nadie. Más del 95% de los estudiantes evacuó como se les recomendó”.

Las autoridades reportaron dos policías y un civil heridos, los tres con lesiones leves.

Mientras el alcalde daba su reporte, líderes estudiantiles criticaron la aplicación del protocolo y el ingreso de la fuerza pública aún con la presencia de numerosos estudiantes en el campus.

“Revisar el cumplimiento”

Guillermo Durán, personero de Medellín, le dijo anoche a EL COLOMBIANO que como defensores de derechos humanos tienen que mirar “los principios de razonabilidad y proporcionalidad” de la fuerza que puede utilizar el Esmad. “Los protocolos pretenden que la intervención del Estado sea mínima (...) Si (este) señala que hay que hacer la evacuación, hay que buscar la manera de que efectivamente sea cumplible. Y si no es cumplible, entonces el protocolo tiene que ser revisado, porque pedir el cumplimiento al pie de la letra de los protocolos hace que se vuelvan inviables” .