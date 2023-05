El joven que pasó de la primera línea a las disidencias de las Farc

Es de anotar que, El Colombiano trató de comunicarse con estas personas que aparecieron junto a alias ‘Félix Dzerzhinsk’ pero no fue posible. Desde el entorno de Pizarro sí respondieron, donde indicaron que no se tiene ningún tipo de relación con este joven quien solo pidió una fotografía en medio de un evento al que asistió.

Aunque Gustavo Bolívar no le respondió al diario, el 14 de diciembre de 2022, cuando ejercía como senador de la República, a través de su cuenta de Twitter se lamentó por la decisión que en ese entonces tomó el joven de irse a tomar filas en uno de los grupos armados ilegales del país.

Este joven, Consejero de Juventud, acaba de tomar una nefasta decisión: irse a la guerrilla. ¡NO jóvenes! las armas nunca serán el camino. Al parecer están reclutando más jóvenes. NO ACEPTEN POR FAVOR. La violencia no es la salida. Confíen en la justicia y en el cambio. Abro 🧵 pic.twitter.com/2K68qdxuHb

May 01 - 13:02

May 01 - 13:35

May 01 - 10:35

Después del Paro Nacional su vida tomó otro rumbo y de David Estiven no volvió a saberse nada. Incluso una Ong de Bogotá aseveró que lo habían desaparecido y hasta torturado, por eso causó tanta sorpresa el anuncio que hizo él mismo el 14 de diciembre del año pasado cuando apareció portando un fusil y con un brazalete de las disidencias de las Farc justificando su llegada a ese grupo ilegal.

Un día después del video, la madre de David Estiven expresó en medios radiales que no creía que su hijo se hubiera ido voluntariamente para la guerrilla y que, por el contrario, fue llevado forzosamente al departamento de Caquetá. Siga leyendo: Adulto mayor pagará 26 años de cárcel por abusar de una niña de 11 años

En esa ocasión le pidió al entonces senador Bolívar que expresara la verdad, además, agregó que le estaban lavando el cerebro para unirse a gente mala. “Hijo, si me está escuchando usted sabe que nunca fui copartidaria de que usted participara en eso de política, pero si a usted le nació hacer eso, mire las consecuencias y mire hasta donde me ha llevado; ya no tengo fuerzas”, expresó la mamá en RCN Radio.

En ese episodio, la madre de David le pidió a Petro que ayudara a traer a su hijo de la selva, la misma en la que apareció cuatro meses después con un discurso en el acto de alias “Iván Mordisco”, su comandante.