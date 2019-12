El miedo no deja que campesinos regresen a Tarazá

Desde una de las esquinas del coliseo del barrio La Siberia, en el corregimiento el 12 de Tarazá, se ven los cultivos de caucho. Son como gigantes verdes que rodean dos torres altas, blancas y rojas en la montaña de enfrente, las cuales sirven de antenas repetidoras para las señales de celular de este pueblo del Bajo Cauca antioqueño.

Fue en ese bosque de caucho donde el pasado 7 de diciembre Antonio burló la muerte. Mientras Colombia encendía velitas para darle la bienvenida oficial a la Navidad, este campesino de manos callosas por arrancarle a la tierra la papa y la yuca que siembra, esquivaba las balas de los siete hombres que llegaron al caserío agrediendo y disparando sin mediar palabra.

“Me los encontré de frente. Uno de ellos me apuntaba directamente con el fusil mientras me decía ‘por qué estás temblando gran hp’. Yo les dije que cómo no iba a temblar si me estaba apuntando con esa arma, y él me respondió que era que me iban a matar por sapo”, recuerda Antonio.

Lea aquí: En frente de la comunidad, encapuchados asesinan a tres mineros en Tarazá

Como una bendición caída del cielo fueron las palabras que uno de los hombres armados le dijo al joven que no paraba de apuntarle a Antonio con un fusil AK-47. “Tranquilízate hombre, vamos mejor a hacer la tarea”.

Entonces se fueron hasta la caseta donde se encontraba la comunidad reunida, separaron a uno de los campesinos y lo subieron a la cancha, lo acostaron junto a los dos que ya habían separado de la comunidad y los fusilaron en el piso. Luego tiraron una granada que tumbó el techo, destrozó parte del local que funcionaba como comedor estudiantil y lo agarraron a bala. Las paredes agujereadas son ahora el mejor testigo de un pueblo que desde el sábado se convirtió en fantasma.

Esos recuerdos atormentan a Antonio desde hace cinco días, cada vez que mira el cultivo de caucho ubicado al lado de su pueblo. Piensa en la gente corriendo para escapar de los violentos, en los niños agazapados bajo las camas con un llanto contenido, en lo que dejó en su pueblo solitario.

“Yo por allá no vuelvo. Esa gente dijo que el que volviera se moría, y ellos cumplen sus promesas”, cuenta Antonio mientras se esconde en su hamaca, convertida en su pequeña parcela para vivir.

Llegaron al coliseo

Los gritos de los niños tras el balón son las únicas muestras de alegría para los desplazados de San Antonio. Descalzos y con pantalones cortos, los pequeños se reunieron en la cancha enmallada y como si estuvieran en el escenario deportivo de su vereda, repartieron el juego. “Carlos y María conmigo, Pepe y Juan contigo”... Entre ellos está Jacinto, un pequeño de 12 años de edad al que la guerra ya ha sacado tres veces de su terruño.