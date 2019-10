El reclamo de Millicon para el presidente Duque

De cara a la subasta del espectro electromagnético, que se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre, se han presentado varias reacciones por parte del sector. Una de ellas proviene de Millicom, compañía a la que pertenece Tigo.

La petición de la compañía, cuya vocería ha sido asumida por Mauricio Ramos, CEO de Millicom, radica en la necesidad de conocer el precio base que se tendrá en la subasta del espectro.

Por una parte, para la compañía es fundamental el tema de obtener espectro en la banda de 700 MHz.

“Para Tigo este proceso brindaría la oportunidad de acceder a un recurso esencial del que ha carecido desde el inicio de su operación. Esta situación ha impuesto a Tigo la onerosa carga financiera de competir en desventaja en espectro por más de una década en el país”, dice el comunicado.

El texto destaca que el no revelar el valor de reserva “aleja diametralmente de las mejores prácticas internacionales para la asignación de espectro y genera enorme e innecesaria incertidumbre para la toma de una decisión de inversión extranjera en el país de esta magnitud”.

Por su parte, Marcelo Cataldo expresó preocupaciones similares frente a la posibilidad de conocer el precio.

“Si a mí me invitan a una subasta de arte, por ejemplo, necesito tener un precio de referencia; necesito saber cuál es el precio base para saber si puedo ir o no. No tiene sentido que vaya y compita ciego contra otros; o peor aún, que oferte precios sin saber si están en línea con el mercado o con las expectativas de los que están desarrollando la subasta”, explicó.