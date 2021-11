El revolcón al Icetex para fomentar el ingreso a la universidad

El director del Icetex, Manuel Acevedo, quien estuvo esta semana en Medellín socializando los cambios que la entidad está implementando para fomentar el ingreso a la educación superior, le explicó a El Colombiano –entre otras cosas– que los jóvenes que acudan a sus créditos no tienen que pagar tasa de interés y que, desde 2022, se pagará la cuota del préstamo oficial de acuerdo al ingreso salarial.

- ¿Cómo están las cargas en cuanto a estudiantes universitarios del sector público y privado?

2,4 millones de jóvenes tienen sistema de educación superior. 1,2 millones están en públicas y 1,2 millones en las privadas. Es un miti-miti, aunque obviamente hay más instituciones privadas que públicas.

- Y de esos, ¿cuánto financia el Icetex?

Tenemos hoy 870.000 activos y 9 de cada 10 están al adía, pero hace 3 años teníamos 670.000; y hemos ayudado a 5 millones en 70 años. Pero ahí nace un tema clave para entender nuestro sistema de educación superior. Una institución superior privada no recibe ningún subsidio por parte del Estado, por lo que los costos de prestación del servicio educativo deben ser transferidos vía matrículas y es ahí donde las familias tienen muchas alternativas.

- ¿Eso incluye el programa Generación E?

Es de públicas. El componente de excelencia donde el estudiante puede elegir qué estudiar y dónde, está cobijando a 1.600 estudiantes al año. Ahora, hay un efecto de Ser Pilo Paga, que generó una distorsión en la dinámica del sistema. Ser Pilo Paga nace de un concepto interesante, porque muchos jóvenes han logrado ingresar al programa que querían en la institución que querían y no quedan debiéndole nada al Estado. Yo, personalmente, ahí tengo una pequeña diferencia de opinión: si los recursos de todos nosotros te ayudaron a ti a tomar una decisión de esa naturaleza, pues debería haber un ejercicio por lo menos de retorno parcial. Pero el programa no lo contempló. Además, los jóvenes que no terminan la carrera sí quedan con una deuda con el Estado, y son personas de escasos recursos.