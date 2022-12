El ultimátum de los indígenas arhuacos al presidente Gustavo Petro

Esta es la primera vez, en lo que va de corrido del gobierno de Gustavo Petro, que un sector de los indígenas le realiza una protesta de este tipo por considerar que las banderas del cambio que enarbola no los identifica y porque no ha dado solución a sus problemas.

Quigua Izquierdo consideró además que “el pueblo arhuaco se está viendo vulnerado porque se están violando derechos fundamentales de la gente, como acceso a la salud, a la educación. Tenemos muchos jóvenes que, por no tener nuestro cabildo gobernador, no han podido acceder a la educación superior, no se han podido afiliar al sistema de salud y otros que no han podido definir su situación militar”.

El dirigente arhuaco insistió: “Necesitamos que el ministro del Interior, Alfonso Prada, haga presencia aquí y nos sentemos a dialogar”.