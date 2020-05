Elizabeth Loaiza acusada por posible publicidad engañosa de COVID-19

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de la modelo y empresaria Elizabeth Loaiza Junca por ofrecer en sus redes sociales el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”.

Lo más grave de la acusación es que, aparentemente, la modelo aseguraba que contaba con el Registro Sanitario expedido por Invima, el cual sólo es adjudicado para las gobernaciones, alcaldías, hospitales y clínicas.

Este tipo de pruebas rápidas para detección del COVID-19 no están autorizadas por las autoridades de salud del país, ya que no cuentan con todos los estándares de calidad necesarios y no permiten obtener un resultado confiable.

La Superindustria advierte que ante las pruebas halladas es necesario indicar que Loaiza habría podido incurrir en el delito de publicidad engañosa, una violación a las normas del Estatuto del Consumidor. Inmediatamente se le solicitó al INVIMA la información correspondiente sobre el producto en cuestión (que era ofrecido en la cuenta de Instagram de la modelo @elizabethloaiza), el cual no cuenta con registro sanitario, ni autorización de importación para su comercialización y distribución. Además la institución le recuerda a la ciudadanía que las pruebas de COVID-19 no son de venta libre.

De confirmarse la acusación contra Loaiza, la Superintendencia podría imponerle multas hasta por 2.000 SMLMV (cerca de $2.000 millones).

((NOTICIA EN DESARROLLO))