Eln dice que no se pueden comprometer al fin del conflicto sin reglas claras

El jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Chamorro, alias ‘Antonio García’, aseguró este martes que esa guerrilla no se puede comprometer a acuerdos de fin del conflicto sin que estén claras, por parte del Gobierno colombiano, las condiciones para la paz.

“Pretender que el ELN pueda hacer un preacuerdo de fin del conflicto en el tiempo, o sea ponerle fecha a que la guerrilla desaparezca sin que el Gobierno se comprometa en concreto en nada, es una ingenuidad y una falta de realismo”, dijo el jefe guerrillero en su canal de Telegram. Lea también: Petro nombra a Vera Grabe como nueva jefa negociadora con el ELN

Chamorro acudió a la analogía de la compra de un burro para explicar la posición del ELN para avanzar en los diálogos de paz, cuyo quinto ciclo se desarrolla en México.

“Si me quieren vender un burro, yo no puedo dar por adelantado el dinero, menos sin conocer el burro y además sin que se firme o acuerde una garantía que impida me roben el dinero”, escribió ‘Antonio García’.

El jefe guerrillero complementó: “Además, al burro hay que mirarle las muelas, no vaya a ser que esté muy viejo y no me sirva mucho. Igual es con la paz y quizás un poco más complejo”.