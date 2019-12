Empresarios rajan la gestión de los ministros del gobierno de Iván Duque

En medio de rumores de una inminente crisis ministerial, y a cinco días de que el gobierno de Iván Duque cumpla 500 días al frente de la Casa de Nariño, los empresarios lanzan una voz de alerta por el funcionamiento del gabinete. En la XXIII Encuesta Empresarial que realiza La República semestralmente, la tercera para esta administración, solo a dos ministros le aprueban su gestión, el resto no pasa el examen, incluyendo el Primer Mandatario, y todos muestran una tendencia a la baja si se compara con su primera nota.

El poco conocimiento que se tiene de los miembros del gabinete y la falta de ejecución de políticas le pasan factura al Gobierno, más allá de la baja popularidad que arrastra, pues según la última encuesta Gallup solo 24% de los encuestados aprueba la gestión presidencial.

Durante el ejercicio que realizaron los periodistas de LR, entre el 18 de noviembre y el 11 de diciembre, fue común escuchar entre los empresarios que no reconocían a los funcionarios, lo que, en la gran mayoría de los casos, 500 días después, se traduce en las bajas notas. Para el analista de la Universidad Externado, Carlos Arias, ha habido una carencia a la hora de unir la ejecución de sus programas con la comprensión del país político. “Iván Duque preside un gabinete técnico y no entendió que el gabinete debe llevarse desde lo político hasta lo técnico. No incluyó en sus ministerios un fuerte componente político, más allá del estigma de la opinión pública sobre esto”, agregó.

Las excepciones en las notas las lideran los ministros de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y el de Salud, Juan Pablo Uribe, los dos únicos que pasaron el examen. En el caso del primero, pese a que en esta oportunidad terminó empatado con Uribe, ha liderado el balance que hace el sector privado desde agosto del año pasado.