Empresarios y trabajadores presentan propuestas para el salario mínimo 2020

Tuvieron que pasar tres encuentros en la mesa de concertación salarial para que se conocieran las cifras que proponen las centrales obreras y los gremios empresariales para el aumento del salario mínimo del próximo año.

Las centrales obreras, lideradas por la CUT, proponen un aumento del 8,1%, con lo cual el salario mínimo el próximo año llegaría a 1.000.000 de pesos (incluido el subsidio de transporte).

Por su parte, los gremios empresariales propusieron que el incremento debería ubicarse alrededor del 4,5 %, con un alza de 37.000 pesos. Es decir, el salario para 2020 sería de 865.381 pesos, más un subsidio de transporte de 101.398 pesos.

La diferencia entre ambas partes es de aproximadamente 30.000 pesos, la cual deberá resolverse antes del 15 de diciembre, aunque el gobierno puede convocar jornadas extraordinarias hasta el 30 de este mes. De no lograrse un acuerdo en esa fecha, el gobierno deberá establecer el nuevo salario mínimo por decreto.

Desacuerdos por cifra de productividad

Los desencuentros naturales entre sindicatos de trabajadores y gobierno por el aumento del salario mínimo se han unido a la tensión derivada del paro nacional. Estos elementos sumados han generado que el escenario de debate salarial esté convulso y que las posibilidades de que se llegue a una cifra concertada, como ocurrió en 2018, se alejen bastante.

Entre lo que más aleja a las partes de un acuerdo está la metodología para concretar la cifra de productividad y, desde luego, el Paro Nacional, tema que, aunque el Gobierno busca separarlo, no puede verse al margen de la discusión salarial.

Analistas coinciden en que la posibilidad de que el salario termine concretándose vía decreto es cada vez más cercana. Esto teniendo en cuenta que el ambiente de la negociación se ha tornado hostil por cuenta de los desencuentros en torno a la cifra de productividad.

Además, según explica el economista Isidro Hernández, profesor de la Universidad Externado de Colombia, un escenario en el que no se llegue a un acuerdo “radicaliza las posiciones; el hecho de que haya un acuerdo no va a solucionar el tema del paro, pero el no llegar a dicho acuerdo puede exacerbar las posiciones conocidas en medio del paro”.