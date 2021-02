En 2020 disminuyó el número de divorcios: Supernotariado

Meta fue el departamento que más mostró el descenso con un 47% menos al pasar de 232 divorcios en 2019 a 124 el año pasado (ver recuadro).

La cifra la entrega la recientemente nombrada superintendente para el Notariado y Registro, Fernanda García, quien, aunque está en condición de encargada, tiene, entre otras, la misión de consolidar que el país cuente con servicios notariales digitales.

“La gran apuesta es que el ciudadano haga los trámites desde su casa en la notaría de su preferencia”, dice García en entrevista con COLPRENSA y añade que espera que en un mes, aproximadamente, ya estén las primeras notaría funcionando bajo este esquema.

Entregan las cifras de divorcios en el país y con corte a noviembre de 2020 hubo 7.723 trámites menos que en 2019, ¿qué lectura le dan desde la Superintendencia a ese comportamiento?

Que no nos pasó como en todos los países que la pandemia desesperó a los hogares, fue todo lo contrario. Creemos que los colombianos somos más conscientes de que en pandemia el apoyo de la familia es fundamental.

¿Se puede atribuir eso a los cierres durante 2020?

No. Nosotros garantizamos la prestación del servicio notarial a través de turnos durante la pandemia. Siempre se garantizó y hubo una alternancia dependiendo del círculo notarial y el número de notarías, porque es un servicio esencial al igual que las Oficinas de Registro y fue exceptuado dentro de los decretos expedidos por el Gobierno.

Quizá se deba a las medidas restrictivas que se impusieron a la movilidad en algunas regiones...

No quisiera creer que fue porque les dio pereza de salir. No todo el año fue pandemia. Hasta marzo empezamos con los aislamientos. Sí bajó la cifra, al margen de que estuviéramos con atención siempre garantizada, pero no a tiempo completo. Al inicio de la pandemia cogimos todas las notarías y las turnamos. Hubo momentos en que unas prestaban el servicio un día y al otro día, no. Luego, no tendría por qué incidir el tema de la pandemia porque nunca hubo una restricción total o una suspensión del servicio.

Entonces, se podría plantear que fue por motivos económicos ya que el año pasado el bolsillo de los colombianos se vio afectado. ¿Cuánto cuesta un trámite de estos?

Los costos varían de acuerdo a los bienes. Los derechos notariales varían, pero no tenemos una trazabilidad que nos permita deducir que fue por ese tema.

En otro tema, ustedes le van a hacer una apuesta fuerte al tema de la digitalización de los servicios notariales, ¿cómo será eso?

Lo que hicimos fue expedir dos resoluciones que regulan toda la prestación de servicios notariales a través de medios digitales. Desde que usted, desde su casa u oficina, solicite al notario de su elección, algún acto notarial, se le va a poder prestar desde la comodidad de su casa u oficina.

Había un decreto que exigía siempre la presencialidad, en este momento se le está dando la oportunidad a los usuarios que lo hagan a través de la virtualidad con un registro previo de la notaría de su elección que se llama enrolamiento a través de que usted una vez registrado en la notaría va a poder solicitar cualquier tipo de acto notarial que en este momento supera los 430 actos notariales de forma digital.

¿Cuántas notarías estarán en este proceso?

Vamos a ir paulatinamente. La notaría tiene que cumplir con los requisitos establecidos con los anexos técnicos y los actos administrativos. Esto quiere decir que las notarías deben contar con un desarrollo digital que le va a permitir prestar el servicio de esa forma. Por ejemplo, cuando alguien vaya a solicitar un servicio debe haberse registrado en la notaría para saber qué actos va a llevar a cabo y una vez la persona esté registrada, la notaría hace el proceso que se requiera.

Y en cuanto a tiempos...

Esperamos que las primeras notarias que ya puedan prestar el servicio estén listas en un mes. Notaría que vaya siendo avalada y habilitada para el servicio notarial digital, notaría que se va relacionando en la página de la Superintendencia para dar conocimiento a los usuarios.

Pero una de las cosas que demostró la pandemia es que aún nos falta en materia de conectividad, especialmente en zonas alejadas del país, ¿cómo suplirán eso?

Estamos haciendo una apuesta con Mintic, hemos tenido varias mesas de trabajo y con notarios asentados en zonas alejadas del territorio nacional y los hemos sentado para mirar la posibilidad de brindar una conectividad más robusta, porque sí hay algunas regiones que necesitan ser reforzadas y, a su vez, estamos viendo qué zonas necesitan más capacidad en prestación de servicios.

¿Dónde se alojará toda la información de los trámites digitales?

Van a quedar alojados en un repositorio que va a manejar la Súper y con eso estamos evitando la pérdida de la información. Para eso se adquirió una nube pública a través de una firma y lo que estamos haciendo es fortaleciendo la capacidad de la Súper para la salvaguarda de todo ese protocolo digital.

¿Y cómo se evitarán ataques informáticos a esa base de datos?

Cumple con todas las políticas de gobierno digital en materia de protección de datos.

(RECUADRO)

Departamentos con más divorcios en 2020

DEPARTAMENTO 2019 2020

Cundinamarca 6592 4134

Valle del Cauca 4070 2906

Antioquia 2814 1817

Santander 1253 1020

Risaralda 1277 986

Atlántico 1192 716

Quindío 781 573

Caldas 742 554

Tolima 691 481

Huila 548 389

Norte de Santander 562 369