En la primera semana de febrero será la cumbre del Gobierno y los partidos

Aunque inicialmente el Gobierno nacional, al cierre del periodo legislativo en diciembre, anunció una gran cumbre con los partidos políticos para finales de enero, el encuentro se dará hasta la primera semana de febrero.

Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior, a la reunión, por ahora, hay decisión de invitar a todos los sectores, no sólo los partidos de gobierno (Centro Democrático, La U, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres), sino también a los independientes (Liberal y Cambio Radical) y la oposición (Polo, Verde, Farc y Decentes, entre otros).

Aunque la dinámica de la reunión no se ha definido, por ahora ya el Gobierno dispuso que se escucharán a los partidos sobre sus propuestas legislativas, como también buscará el respaldo de proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo, entre otras iniciativas legislativas.

El senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, sostuvo que esa bancada se reunirá un día antes de la cita, esto para definir cuáles son los proyectos que esperan que el gobierno acompañe en su trámite.

“Vamos a definir qué proyectos le vamos a pedir al Gobierno el apoyo que varios congresistas quieren comentar en la reunión y, además, también definir unos debates de control que se han previsto”, sostuvo el senador Ramírez.

Desde Cambio Radical, el senador Carlos Jiménez sostuvo que sí irán a la invitación que les hizo el mandatario nacional, además porque le expresarán su acompañamiento en la lucha contra el terrorismo. “Vamos a ir toda la bancada, no le podemos rechazar al presidente la invitación y más en un momento como este, él necesita que lo rodeen las instituciones políticas”, sostuvo.

Jiménez precisó que a la cita no asistirá el jefe de esa colectividad, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien estaría para la fecha fuera del país. “Vamos a explicarle los 19 proyectos de ley, como son la reforma a las consultas previas, cielos abiertos, reforma al sistema de regalías, tema es lo que tenemos para tocar con el presidente”, sostuvo.

Desde el Partido Liberal se conoció que por ahora no se piensa asistir si la reunión es para acordar participación en el Ejecutivo, pero sí están dispuestos a buscar entendimientos en los temas legislativos, en los cuales esa colectividad tramita algunos temas de interés.

Desde la oposición, los Verdes están a la espera de si se formaliza la invitación. Según expresó la senadora Angélica Lozano, “la aptitud del Verde es la de una oposición constructiva, si nos invita a una conversación no veo porque no ir, pero hasta ahora no nos han invitado y lo tendremos que decidir en conjunto, pero me atrevo a decir que iríamos”.

Desde el Partido Mira, uno de los minoritarios que apoya al gobierno, el senador Carlos Guevara sostuvo que “en nuestro caso en particular vamos a llevar la apuesta concreta que tiene el partido en el plan de desarrollo, esperamos que el gobierno nos plantee además la nueva relación que espera tener con el Congreso”.

La semana próxima será definitiva para saber qué alcance real tendrá esa cumbre política a la que le apuesta el presidente Iván Duque, ad portas de convocar las sesiones extraordinarias del Congreso de la República.