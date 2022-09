¿En qué consiste el pacto para revisar los recibos de luz?

En el marco del Congreso XXIV de Andesco en Cartagena, Camilo Sánchez, presidente de la asociación, se refirió al incremento de las tarifas en los servicios públicos. El líder gremial dio un parte de tranquilidad al indicar que están buscando soluciones conjuntas entre el Gobierno Nacional y las empresas del sector. Lea: Tarifas de energía aumentarán hasta el 2025: gerente de Afinia

Precisó que la reforma tributaria planteada por el Gobierno de Gustavo Petro debe destinar unos recursos adicionales mientras se gestiona la parte técnica de este fenómeno que hoy pone al IPP por encima del IPC. Lea: FET para energía no será incluido en la Reforma Tributaria: Gobierno

“Políticamente la solución de fondo no es salir a marchar y a decir que vamos a acabar con la Creg, lo importante hoy y que se requiere, es mirar cómo lograr que no sigan creciendo los servicios como lo han venido haciendo”, expresó Camilo Sánchez.

“Hay una parte técnica donde el IPP y el IPC son fundamentales. Tenemos que buscar el mejor indexador para beneficio social. La gente cree que las empresas están felices cobrando, no. El peor de los mundos es que crezcan los servicios públicos por encima de la inflación porque eso significa que la gente no puede pagar, y si no lo puede hacer, se convierten en cuentas de dudoso recaudo que ponen en riesgo la estabilidad financiera del servicio. Los más felices de que no crezcan las tarifas son los mismos empresarios y por eso necesitamos unas decisiones donde todos tenemos que poner”.

“En la Costa hemos encontrado algo que se hizo en el contrato con los nuevos prestadores del servicio donde se entregan las pérdidas que están incorporadas a las tarifas. En este caso, una de las alternativas es quitar esas pérdidas y que el Gobierno Nacional las pueda asumir mientras se hace el proceso. Esto contribuiría a que podamos tener un buen tiempo para llegar a decisiones más profundas”, anotó.

Indicó que para remediar las altas tarifas en los servicios públicos es preciso que todos los actores del sector aporten. “Colombia está avanzando. Hemos logrado hablar con la ministra y llegar a acuerdos en los que concluimos que no vamos a perder la seguridad energética del país. Es decir, que no vamos a depender de Venezuela ni de ningún otro país, sino que seguiremos haciendo lo necesario para mantener esa autonomía”.

Para llegar a ese acuerdo de autosostenibilidad energética, Sánchez indicó que se llevará a cabo una mesa técnica de concertación con los diferentes actores del sector, lo que incluye a las empresas, alcaldes y el Gobierno Nacional. Ya cuatro gremios del sector adelantaron una propuesta que será el inicio del diálogo con el nuevo Gobierno.

Recordó que en la historia reciente, Electricaribe estuvo apunto de colapsar lo que hubiese significado un apagón sin precedente que pondría en juego cerca de 20% de la energía en la Costa Caribe.