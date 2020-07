En réplica a Duque, oposición anuncia que tramitará la ley de la renta

La oposición también cuestionó la manera como se llevó a sesionar al Congreso. “La oposición, y miembros de otros partidos reclamaron de inmediato el funcionamiento regular de Congreso, que solo se logró a mediados del mes de abril. El Congreso se limitó a ser casi una plataforma virtual, con lo que se le impidió dar debates profundos; no se cumplió siquiera con los procedimientos que determina la Constitución para someter a consideración las motivaciones de la medida de Emergencia”, dijo.

Tras manifestar que es hora de gravar los altos patrimonios y sus ganancias, la oposición indicó que “con la Renta Básica todas las economías se activan, las tiendas, los negocios de barrio, los restaurantes, la compra de los productos del campo en las veredas o en las ciudades, ayudando efectivamente a nuestros campesinos, que también sufren las limitaciones presupuestales del confinamiento. Presentaremos hoy mismo un proyecto de ley para que el Congreso pueda redireccionar el gasto público, que en este momento se encuentra en los bancos privados, los grandes favorecidos en esta pandemia”.

Sobre los recursos destinados para atender la pandemia, la oposición dijo que los gastos dejan muchos interrogantes, porque hay algunas cifras que no corresponden. “Billones se invierten en préstamos a través de la banca. El mismo estudio de la Javeriana concluye que para la atención de la pandemia los recurso son del 6,11 billones y hay una diferencia de 19,4 con los recursos que fueron enviados al FOME. Para la atención de la emergencia, se han colocado 117 billones. Se invirtieron 7,2 en salud, 4,5 en atención humanitaria, 2,6 billones para entidades territoriales y 60 billones como respaldo a créditos, es decir: la banca es la gran beneficiada, la misma banca indolente que le cerró las puertas a millones de pequeños empresarios. No encontramos el gasto desglosado. Por qué los colombinos no tenemos el derecho a conocer en qué se gastan nuestros impuestos. Hay problemas de transparencia innegables, y exigimos del Gobierno claridad al respecto”.

Un tema más que tocó en el discurso fue el militar, donde propusieron conformar “un grupo paritario de militares y civiles que revisen los currículos de formación que se imparte en nuestros cuarteles, dando un informe a todo el país sobre sus conclusiones. La oposición ha presentado un proyecto, cuyo objetivo es la reforma a las Fuerzas Militares, con énfasis en la construcción de paz, a partir de un cambio en el manejo de la inteligencia, contrainteligencia, el desmonte del Esmad y la política de ascensos”.

Reclamaron, además, el cumplimiento del Gobierno Nacional al fallo de tutela del Tribunal de Cundinamarca, que ratifica que el Senado de la República debe pronunciarse sobre la presencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano.

Sobre el tema de la corrupción, sostuvieron los opositores que ni siquiera el coronavirus pudo contra ella. “Numerosos escándalos saltaron de todos los departamentos por sobre costos en los contratos, formas de adjudicarlos y conveniencia. Funcionarios públicos que utilizan aviones y viáticos oficiales para visitar nuestras hermosas playas, mientras el pueblo este confinado. Algunos elegidos están llamados por la justicia a responder generalmente por delitos electorales, compra de votos, sobornos o dineros ilegales en las campañas provenientes del narcotráfico. La justicia no puede tener privilegios con nadie, todos deben ser investigados y sancionados ejemplarmente”.

Previamente, desde muy temprano, la mayoría de los miembros de la oposición llegaron al Salón Elíptico del Congreso, desde donde siguieron la instalación y el discurso del mandatario nacional.