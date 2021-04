En vivo | Avanza audiencia de preclusión del caso contra Uribe

En esta audiencia, que se adelantará a partir de las 8:00 a.m., las partes implicadas pondrán sus cartas y argumentos sobre la mesa, para que posteriormente la jueza 28, Carmen Helena Ortiz, decida si precluye o no el expediente, algo que no está previsto suceda hoy mismo.

Entre las partes se encuentra la Fiscalía, que a través de su delegado Gabriel Jaimes, quien lleva el expediente de Uribe, pidió precluir la investigación; y, por el otro lado, el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, declarados como víctimas; y el delegado de la Procuraduría.

El abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, señaló que a la instalación de esta audiencia acudirá la Fiscalía para presentar ante la jueza los argumentos de su solicitud de precluir la investigación, así como las demás partes que -con sus intervenciones- sentarán postura ante la petición del ente acusador.

“Tanto la Fiscalía como la defensa de Álvaro Uribe Vélez y los declarados víctimas dentro de este caso tendrán derecho a intervenir en la audiencia y exponer ante la jueza sus argumentos”, explicó Bernate. Lea aquí: Los cuestionamientos que debe responder el fiscal Jaimes en audiencia de Uribe

Ante ese panorama, Adolfo León Maya, docente del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas​ de la Universidad Eafit, dijo que independiente a cuál sea la decisión, las partes podrán hacer uso de recursos legales para apelar lo que determine Ortiz.

En ese contexto, el académico señaló que, si es el caso, será el Tribunal Superior de Bogotá el que se encargará de decir sobre este tema en segunda instancia, si las víctimas o el ente acusador apelan lo que determine la jueza.

“Sea cual sea la decisión de la jueza, esta no será la última palabra dentro del caso, pues la parte que esté inconforme puede apelar la decisión. Considero que lo que va a suceder es que la jueza pedirá un plazo de ocho o diez días para tomar lo que será su decisión definitiva”, apuntó Bernate.