Encuentro Duque-Biden: ¿qué significado tiene en medio de la coyuntura mundial?

Evidentemente, la reunión de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos se presenta en una coyuntura mundial importante, a dos días de las elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas del domingo 13 en el territorio nacional y en materia internacional frente a las casi dos semanas de ataques de tropas militares rusas a Ucrania.

Frente a la relevancia que tiene la reunión para Colombia, el analista y columnista John Mario González aseguró que el encuentro tiene gran relevancia, puntualmente para el presidente Duque, que está a puertas de terminar su Gobierno.

“Es una oportunidad de enmendar o pasar la página de su tolerancia en la intervención del partido de Gobierno colombiano y otros actores en la campaña que llevó a Biden a la Presidencia”, expresó el analista González.

Para el analista político Germán Prieto, el encuentro principalmente es importante para Colombia frente a la insistencia que tuvo el actual Gobierno de reunirse con Estados Unidos: “Para Colombia esto sí es importante y, de alguna manera, es un respaldo para Duque, no es lo mismo que haya una reunión a que no la haya. Si al presidente Biden no le importara Colombia, no se tomaría la molestia de reunirse”.

Respecto a los acercamientos entre Venezuela y Estados Unidos, para el analista González Colombia no deberá insistir o interferir en esos diálogos que, de alguna forma, demostraron que en un futuro sí deben ser subsanadas entre Colombia y el país vecino esas diferencias y deben trabajar en la reconstrucción de las relaciones diplomáticas.

“Es un portazo al Gobierno colombiano y la constatación de que el famoso cerco diplomático fracasó por completo. Sin embargo, el presidente Duque debe intentar discutir el tema con Biden, insistir en que cualquier aflojamiento de las sanciones debe estar supeditado a que Venezuela finiquite el albergue que le da a grupos terroristas y criminales en su territorio”, expresó el columnista.

De igual forma piensa el analista Prieto, quien considera que el presidente Duque no debería referirse de forma negativa a los acercamientos que han tenido los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, debido a que evidentemente a quienes más afectan esas peleas es a la población venezolana.

“Esa crisis política en la que vive Venezuela y el abandono de Estados Unidos a ese país le ha hecho mucho daño, pero de igual forma no creo que el presidente Duque vaya a cambiar su posición. Lo que va a hacer, y que pienso que no debería ser así, es advertirle al expresidente Biden que ese tipo de acercamientos van a tener un respaldo sobre el régimen de Maduro, pero más allá de eso Colombia no puede hacer nada más”, aseguró Prieto.

Ambos analistas coincidieron en que sería un grave error que Colombia tomara una postura negativa frente a los diálogos, debido a que finalmente lo único que causó la pelea entre el territorio nacional y el país vecino fue la ruptura de la política exterior colombiana. El encuentro tampoco representa la ruptura de la relación sólida entre Estados Unidos y Colombia.

“No la enturbia en tanto que la relación entre Colombia y Estados Unidos está en parte supeditada a las prioridades de Washington. Lo que debe hacer el Gobierno colombiano es tomar nota, adaptarse, pedir que cualquier giro de Biden frente a Venezuela esté condicionado al cese del apoyo a grupos criminales y terroristas en su territorio”, expresó González.

Por su parte, Prieto aseguró que lo que realmente le debe interesar a Colombia es cuidar su relación con Estados Unidos y no involucrarse directamente en lo que pueda hacer el país noerteamericano frente a sus conversaciones y relaciones con otros países.

“Colombia necesita mucho más a Estados Unidos, que Estados Unidos a Colombia. El Gobierno debe seguir defendiendo la independencia de su relación con el país norteamericano, la autonomía de la misma, independiente de lo que ese país haga con los demás”, enfatizó el analista Prieto.

A pesar de que la relación entre Colombia y Estados Unidos no se vería afectada por el acercamiento con Venezuela, el analista González aseguró que el territorio nacional debe seguir formando y buscando alianzas con otros países: “El suceso es un campanazo de alerta para que Colombia diversifique y profundice los lazos de política exterior y militares con otras potencias medias y grandes occidentales a efectos de tener mayor apalancamiento”.

Ambos analistas coincidieron que el acercamiento entre esos dos países le debe dar una visión al Gobierno de Colombia, de nuevamente hacer una evaluación y restablecer las relaciones con Venezuela, ruptura que no le hace bien a ningún Estado y puntualmente entre Colombia y el país vecino que siempre mantuvieron relaciones sólidas, puntualmente en temas comerciales.

“Haber restringido el comercio con Venezuela es uno de los peores errores que ha cometido Colombia. Por el mal manejo que se le han venido dando a las relaciones, de lo cual es responsable el Gobierno venezolano como el colombiano, se perdió esa asociación económica que ahora se ha traducido en problemas de seguridad críticos, porque la falta de cooperación entre los Gobiernos ha sido aprovechada por grupos criminales que operan en la frontera”, reiteró Prieto.

En el encuentro en Washington Duque estará acompañado de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; el Embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón; la jefe de Gabinete de la Presidencia, María Paula Correa; y los ministros de Defensa, Diego Molano; de Comercio, María Ximena Lombana; y de Ambiente, Carlos Eduardo Correa.