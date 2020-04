Enilce López reaparece, pide excarcelación masiva por el coronavirus

Plantea además alias ‘La Gata’ que se de esa excarcelación para seguir cumpliendo la pena de forma domiciliaria no deben hacer parte los delitos de lesa humanidad, los extraditables, como tampoco los procesados por violaciones.

López en particular hace referencia para que la medida igualmente acoja a quienes se han postulado a la JEP, “somos conscientes que los privados de la libertad, justa o injustamente, condenados o no condenados, postulados o acogidos ante la JEP, representamos el mayor riesgo de contagio no sólo para nuestro círculo más cercano sino para la sociedad colombiana y debe tomarse una decisión urgente que salve vidas en lugar de propagar esta peste”.

Sostiene que al decidir la excarcelación por tema humanitarios, la población de internos no van a colapsar los centros médicos que se vienen preparando para atender la emergencia.

López, quien ha sido procesada y condenada por tener vínculos con grupos paramilitares, entre otros delitos, tiene a dos de sus hijos detenidos, el exsenador Héctor Julio Alfonso y el exalcalde de Jorge Luis Alfonso, quienes se han postulado para que sean procesados por la Justicia Especial de Paz, la cual ella igualmente propone sea beneficiada con la medida de excarcelación.