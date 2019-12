‘Epa Colombia’ acepta cargos por dañar estación de Transmilenio

Esto luego de que un juez de control de garantías le ordenara una presentación mensual en el juzgado, que no use redes sociales y que no tenga contacto con medios de comunicación, es decir, que no conceda entrevistas.

Sosa indicó que tan pronto su defendida pueda activar sus redes sociales y dirigirse a los medios de comunicación “ofrecerá unas disculpas sinceras de arrepentimiento al señor presidente Iván Duque, al señor fiscal de la Nación, Fabio Espitía y a toda la ciudadanía en general por su comportamiento”.

Es de recordar que los daños que ocasionó Barrera a la infraestructura pública ascienden a 1.218 millones de pesos, de acuerdo con la información que presentó la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos.

(Lea aquí: Epa Colombia no podrá usar redes sociales y deberá ir cada mes al Juzgado)