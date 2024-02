“Era violento y celoso”: sospechoso de asesinar a Laura Isabel estaría en europa

Pese a que la relación apenas llevaba cuatro meses, esta joven ya estaba mostrando síntomas de que algo no marchaba bien con su pareja. “No sabemos si estaba amenazada, pero ella seguía yendo a donde él. A veces le decía a mi mamá que no quería ir y se quedaba en la casa. Pero nunca dijo que la tratara mal ni nada”, expresó Juan Manuel, quien tomó la vocería de todo lo ocurrido con su pequeña hermana.

Juan Manuel Lopera, el hermano mayor de Laura Isabel, comentó que había algo que no les gustaba de la relación, sin siquiera imaginarse que podría tratarse de una persona que por celos le intentara cegar la vida cuando aún no había terminado el bachillerato. “No sé si eso era indicio, pero al hombre no le gustaba que (Laura Isabel) fuera a la casa a visitar a la familia”, relató el pariente. Lea aquí: Nuevo giro: los impactantes resultados de la necropsia de Dilan Santiago

Días antes de que se produjera la muerte de Laura Isabel, se conocieron unos audios en los que se presentaron algunos reproches por parte de este extranjero, en un español mezclado con un acento norteamericano, los cuales estaban subidos de tono, mostrando la fractura en la relación y la intención de la mujer por finiquitar el vínculo sentimental.

“Soy puta enojado ahora contigo, no me escuchas...” y “debes escucharme, venga y vamos a resolver todo, no me hables por puta WhatsApp...”, fueron algunas de las frases que se logran escuchar en esta conversación entre esta pareja, que tuvo como objetivo la idea de solucionar las diferencias y seguir adelante con la relación entre la joven y el hombre, quien le llevaría casi 30 años de diferencia.

La directora seccional de Fiscalías Medellín, Yiri Milena Amado, explicó que “la investigación da cuenta, según su entorno familiar y amigos, que esta persona era celosa y que de alguna manera ejercía actos de violencia”.

Sobre el paradero de Jesse Gilbert, la directora seccional de Fiscalías Medellín señaló que después de establecer contacto con Migración Colombia, se conoció que abandonó el país desde el pasado 9 de febrero, donde tomó un vuelo desde el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, con destino hacia Bogotá y de allí viajó rumbo a Ciudad de Guatemala, siendo este el primer destino que encontró para escapar de la justicia colombiana antes de que se registrara el hallazgo de la víctima.

Algunas versiones darían cuenta que posteriormente continuó su trasegar por Centroamérica y llegó hasta una ciudad de Nicaragua, desde donde había planeado viajar hacia Tailandia, no sin antes hacer escala en un país europeo, donde estarían haciendo el rastro de este canadiense, indicó la directora Amado.