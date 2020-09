¿Es Petro importante para Donald Trump?

En medio de un mitin en el estado de Florida, Donald Trump atacó al candidato demócrata, Joe Biden, señalándolo de “recibir el respaldo del socialista Gustavo Petro”. Un apoyo, añadió, “para nada bueno”.

La respuesta no se hizo esperar. En Colombia, Petro reivindicó su rechazo al presidente y candidato republicano. “Me siento muy orgulloso del ataque que me hace Trump. Significa que hemos luchado por lo justo. El triunfo de Trump representaría que la humanidad ha entrado a su fase terminal. Es un negacionista del cambio climático que puede llevar a la humanidad a su extinción”, señaló en su página en Facebook.

Aunque el “intercambio” de declaraciones llenó titulares y dio la impresión de un protagonismo de Gustavo Petro en la elección de Estados Unidos, analistas consultados explican el hecho a través de las formas que ha elegido Trump para hacer campaña, en la cual la figura del político colombiano es útil. Lea aquí: Petro, entre los “dardos” de Trump y Biden para convencer a latinos

“Por lo único que en este momento le puede importar a Trump Gustavo Petro es porque es una figura que tiene similitudes ideológicas con los gobiernos de izquierda latinoamericanos, tan desprestigiados en este momento en la región”, explica Paula Ruíz, internacionalista de la Universidad Externado. “Encontró en la figura de Petro la representación de todo con lo que él (Trump) no está de acuerdo”.

Esto no significa que el colombiano tenga importancia en la campaña electoral de EE.UU., agrega Luis Fernando Vargas-Alzate, coordinador de Relaciones internacionales de la Universidad Eafit. Incluso, porque, dice el experto, América Latina no la tiene. “Lo que se diga o se deje de decir de la región no es tan decisivo, caso contrario, por ejemplo, a lo que sucede con Oriente Medio, clave en la política exterior de Estados Unidos”, apunta el experto.

Hay un interés general por el voto latino, especialmente en Florida, territorio en el que los últimos sondeos revelan una intención de voto muy similar entre ambos candidatos. Este voto latino no pasa necesariamente por la situación política de los países de América Latina. Una encuesta realizada por el reconocido Pew Research Center reveló los intereses electorales de esta población en Estados Unidos.

Según el sondeo, realizado entre 27 de julio y 2 de agosto de 2020, “los votantes latinos, más que los estadounidenses, citan el cuidado de la salud (76% vs. 68%), el brote de coronavirus (72% vs. 62%) y la desigualdad racial y étnica (66% vs. 52%) como muy importantes” para decidir su voto en las próximas elecciones. Le puede interesar: De La Calle se disgusta por comentario de Trump sobre acuerdo de paz

La campaña continúa en Estados Unidos y muy posiblemente, según señalaron ambos expertos, Trump seguirá usando figuras políticas, no solo de Colombia, para enviar mensajes sobre sus posturas, su diferenciación con Biden, y a qué le apostará en un eventual nuevo periodo presidencial.

Colombia, ¿interviene en elecciones?

“El que las hace, se las imagina”. Así respondió el Gobierno Duque a las graves acusaciones que el pasado miércoles lanzó el expresidente y nobel de la paz, Juan Manuel Santos.

En un conversatorio con la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) sobre su libro “Un mensaje optimista para un mundo en crisis”, Santos contó que recibió una llamada de Washington en la que le relatan que representantes del gobierno nacional están llamando para ofrecer apoyo a la campaña de reelección de Trump.