“Esas cosas a mí no me irritan”: Duque sobre abucheos en el Congreso

“Tranquilidad, esas cosas a mí no me irritan, siempre creo que sería mucho mejor escucharnos en democracia y sería mucho mejor escuchar, argumentar, contraargumentar como de hecho está previsto. Nosotros fuimos y le mostramos al país los hechos que son incontrovertibles”, afirmó Duque.

El presidente reiteró: “En todos los espacios democráticos debemos tener la capacidad de hablar y de escucharnos, porque cuando no se quiere escuchar es porque hay un sesgo”.

Respecto a la carta que le enviaron diferentes grupos armados al presidente electo Gustavo Petro en la cual manifestaron su intención de negociar el cese de la violencia, Duque aseguró que respetaba las decisiones de los Gobiernos, pero afirmó que esa no era su línea.

“Como presidente de la República yo nunca he negociado con bandidos, esa ha sido mi línea, yo respeto cualquier avance que se quiera hacer en aras de la paz que quiera hacer el próximo Gobierno, no voy a entrar en una controversia. Con los narcotraficantes uno no tiene nada que negociar porque el narcotráfico no está para la venta”, destacó Duque.