Escándalo tras audios que muestran posible corrupción de Prosperidad Social

Luego de la bomba explosiva que reveló la revista Semana a través de unos escandalosos audios, las cosas se han puesto color hormiga. La nota de voz deja al descubierto un escándalo de corrupción en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) del Gobierno Petro.

En la comprometedora prueba se escucharía al secretario general de la Dirección de Prosperidad Social, Jonathan Ramírez Nieves, presuntamente confabulando con un empresario para manipular licitaciones.

La directora de la entidad, Cielo Rusinque, convocó con urgencia a una reunión en su despacho al equipo jurídico y el personal de su confianza. Lea también: “No permitiremos que arrasen la salud”: Gaviria advierte a Petro

En el audio que conoció Semana se escuchan solo las voces de los dos protagonistas mencionados, la forma en que se conversa sugiere que hay más asistentes en la reunión.

¿Qué dicen los audios?

En la primera parte de la grabación, hablan de un computador con un IP que permite que los particulares modifiquen los pliegos de las licitaciones como si los cambios fueran realizados por el propio Ramírez Nieves, secretario general del DPS. A continuación, la conversación revelada por Semana:

EDUARD SOSA: Un IP, un IP diferente (...) Entonces (te) toca comprar un IP a ti.

JONATHAN RAMÍREZ: No, no, no, no es pa’ mí, sería un computador para que ustedes manejen (...).

- “Que no esté registrado a mi nombre (...), que cuando hagan (sic) los cambios diga Jonathan Ramírez, no aparezca Eduard Sosa...”.

- “No es pa’ mí, es para tu equipo, es pa’ ́tu equipo marica, que me cojan y me hagan la proyección, que cojan la licitación (confuso)...”.

- “Yo qué necesito, y esta petición no se como cerrarla, necesito que en la licitación haya harta gente, harta gente, varias compañías, que sean tuyas, que las metamos y qué...”, les pide Ramírez Nieves.

- “Somos 14 empresas, yo te zampo 7 de las cuales...”

- “Y de las 5, las 5 cumplen, entonces ahí ya hay pluralidad de oferentes”.

Al final del audio se escucha que el secretario general del DPS está preocupado por algo en particular y lanza una pregunta:

- “¿Quién de ustedes está manejando Iraca?”

- “Mi hermano, yo le dije que tenemos toda la experiencia en la Unidad...”

- “Porque lo que pasa es que hay una mierda con una unión temporal, sobrecostos del 50 %...”