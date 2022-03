“Esperamos que la inflación tienda a disminuir desde mayo”: Minhacienda

En un escenario de altos precios del petróleo se ha hablado sobre el posible impacto que pueda tener. Por un lado desde la perspectiva de ingresos fiscales y también de déficit por el subsidio a combustibles. Al respecto, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, dijo que tendría un impacto positivo en las finanzas públicas.

- ¿Qué estrategias han implementado para manejar la inflación y cuál espera que sea su impacto?

Estamos enfrentando el impacto de una realidad resultado de la pandemia en la que la demanda se activó muy rápidamente mientras que la oferta estaba reducida. Eso genera una presión que eleva los precios. También hay un problema en las cadenas logísticas que genera que muchos contenedores rompieran la cadena de suministro. Eso genera este fenómeno que es global. Nosotros también enfrentamos un paro nacional que afectó la producción en muchos sectores y que llevaron a que los alimentos tuvieran unas alzas importantes.

Este es un tema con una línea de actuación desde agosto. A finales del año pasado aprobamos en tema de insumos agropecuarios que buscaba disponer de recursos adicionales para apoyar a los productores. Estamos a punto de aprobar un monto de recursos que va a contribuir a apoyar a los productores y la adquisición de insumos con alzas. Desde el momento que tramitamos la Ley de Inversión Social diseñamos el Ingreso Solidario y planteamos que en primer semestre tuviera aumentos en familias y en valor. Por eso aumentamos en un millón de familias y 19% el monto. Desde el paro creamos un comité de ministerios para enfrentar las dificultades de cara al paro y reducir ese impacto. Así mismo, desde la Ley de Inversión Social era consciente de que se necesitaba reducir el déficit fiscal para evitar la presión sobre la TRM y por eso logramos bajar el déficit en 1,6% y 2022 0,8%.

En noviembre arrancamos la desindexación a salario mínimo y logramos que más de 80% de los ítems atados a salario se desindexaran. Así mismo agregamos nuevos insumos para la reducción de aranceles y próximamente agregaremos 36 más. También empezamos a reglamentar la Ley de Insumos Agropecuarios para darle recursos al Banco Agrario.

También trabajamos en gestión con productores y hace poco logramos el subsidio a la producción agropecuaria en crédito de $3,1 billones.

Esperamos que la inflación tienda a disminuir y esperamos que lo haga desde el segundo trimestre. Estimamos que para el segundo trimestre ya se dé la corrección, aspiro que sea en mayo.

- Hemos visto el aumento en precio del petróleo. ¿Qué expectativas tiene el Gobierno en medio de este escenario de precios altos?

El precio del petróleo en una economía como la nuestra tiene un impacto positivo por ingresos, el sistema de regalías, también puede impactar el PIB y en ingresos netos en materia fiscal. Por cada US$1 de aumento en el precio que se tiene estimado en el Plan Financiero el ingreso neto puede ser de $200.000 millones.

- ¿Ese neto incluye el Fepc?

Es el neto de los costos de combustibles.

- ¿Ese dato se extrae del estimado de que cada US$1 significan ingresos por US$130 millones?

Es con base en el mismo, pero como resultado total. Hay que ser muy cuidadosos con el manejo de estas cifras, porque la volatilidad de estos precios es muy alta. Por eso debemos ser muy prudentes con las estimaciones. Con un hecho coyuntural no se debería tomar una decisión de actualizar las cuentas.

- ¿Qué estimado tiene del déficit del Fepc y qué previsión tiene en vista de que no se aumentará el precio de combustibles?

El Fepc ha sido un instrumento positivo para enfrentar el impacto coyuntural de los precios sobre los consumidores. Tenemos que ser muy cuidadosos ya que evita costos de cara al consumidor final. Al inicio del Gobierno tomamos decisiones para cubrir los faltantes del Fondo y generar incrementos en los precios. Con la pandemia hubo que reducir precios para evitar mayores impactos. Desde hace unos nueve meses empezamos incrementos graduales.

Hoy enfrentamos un escenario que socialmente es difícil y no podemos ser ajenos a esa realidad, así que, incluso desde el Presupuesto iniciamos a financiar ese fondo con fuentes que no existían: mejoras en recaudo, menores gastos, sobrantes del presupuesto, menor servicio de deuda, excedentes de dividendo de Ecopetrol frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo, entre otros. El Fepc se cubre una vez el valor es facturado, y así fue como el año pasado cubrimos $3,9 billones con estos instrumentos y estamos en una revisión de lo que sería el segundo semestre de 2021. No podemos hacer un cálculo sobre la base de la coyuntura para este semestre.

- ¿Ese pago de $3,9 billones en cuánto dejó las cuentas del Fondo?

En ese momento quedó totalmente saneada. Desde entonces estamos contando desde cero. Desde entonces estamos buscando el camino para cubrir los faltantes. Hay que aprovechar los buenos momentos de estas cifras para cubrir el faltante y dejar saneado el segundo semestre.