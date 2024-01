“Está desesperado por sus escándalos”: fiscal Barbosa a Petro

El rifirrafe entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, pica y se extiende. El nuevo ‘encontrón’ se registró tras las palabras del mandatario de los colombianos en donde lo llamó ‘sedicioso’.

“A mí me importa un comino que me investigue, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición”, expresó Petro.

En respuesta a eso, el fiscal Babosa, en diálogo con la revista Semana, insistió en que esa fue una amenaza directa no solo contra él sino contra la Fiscalía y la justicia del país.

“Es un irrespeto a la Rama Judicial. Estamos frente a un presidente desesperado por cuenta de sus escándalos y, entonces, nos responsabiliza de las actuaciones de su hijo y del proceso penal que enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y de la presunta financiación ilegal de su campaña”, indicó el funcionario. Lea aquí: Nuevo mensaje de Petro a Barbosa: lo acusa de estar “desesperado”

Y continuó: “Debo decir que el presidente no pudo beneficiar a los narcotraficantes durante mi administración, ya que nos negamos a levantar las órdenes de captura de narcos pedidos en extradición. Tampoco pudo legalizar la cadena productiva del narcotráfico. Al presidente se le salió el país de las manos. La inseguridad está desbordada”.