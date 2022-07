Esta es Leonor Zalabata, lideresa arhuaca que será embajadora ante la ONU

Zalabata no tiene un amplio reconocimiento en Colombia, pero sí goza de popularidad a nivel internacional como lideresa social defensora de los Derechos Humanos.

“Colombia es un país democrático, un estado social de derecho. Los pueblos indígenas hemos logrado en la historia de los estados permanecer, lo que nos ha llevado a estar en muchos espacios globales, en este caso, la Organización de las Naciones Unidas”, afirmó en lideresa en la emisora.

Finalmente, respecto al idioma la lideresa aseguró: “A mí el tema del idioma no me preocupa porque es parte de la estructura. No hace falta tener un idioma especializado para hablar en la ONU”.

Desde la cuenta de Twitter oficial de la ONU en Colombia fueron destacados los nombramientos.

“Celebramos la designación X parte del presidente (E) Gustavo Petro de personas con larga y admirable trayectoria en DDHH: Patricia Tobón: directora de la Unidad de Víctimas; Giovani Yule: director de la Unidad de Restitución de Tierras y Leonor Zalabata: embajadora ONU en NY”, expresó la ONU.