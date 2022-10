“Estamos en el momento más crítico de la temporada de lluvias del año”

¿Las lluvias son cada vez más fuertes o por qué ha habido un aumento en inundaciones y deslizamientos?

Ya llevamos dentro del año prácticamente diez meses de lluvias permanentes. Generalmente, tenemos dos periodos de lluvias. El del primer semestre y el de segundo semestre. Pero esta vez hubo un periodo de lluvias continuo. Ha habido eventos durante todo este periodo y están acumuladas las lluvias, los suelos están saturados, los niveles de los ríos están altos, los embalses están llenos. Entonces así sea una lluvia pequeña que se genere, ya fácilmente termina en un deslizamiento, en una inundación, en unos daños y afectaciones. Estamos en unas condiciones acumuladas bastante complejas.

¿Qué podemos esperar de lo que resta del mes de noviembre?

En este mes de noviembre, de acuerdo con el Ideam, va a haber incremento de lluvias muy importante en varias zonas. En la costa caribe, en la zona andina y en la zona pacifica, donde esas lluvias podrían ser muy grandes. No van a hacer lluvias prolongadas, sino lluvias intensas. A veces esas lluvias súbitas en la zona andina son muy peligrosas porque genera lo que se llama avenidas torrenciales, que son esas avalanchas. Incluso son las más peligrosas porque destruyen viviendas, puentes, son los que le han costado la vida a familias.

Una zona de especial interés es la del río Cauca aguas abajo de Hidroituango, ¿cuál es la situación allí?

Es una obligación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo establecer algunas alertas cuando existe algún riesgo que pueda afectar a la población. Esa situación se puede dar en la zona del río Cauca a raíz que tenemos unas lluvias permanentes, tenemos unos aumentos de los niveles del agua y tenemos el proyecto Hidroituango en un momento de alta sensibilidad por su terminación de construcción y posterior entrada en operación.

Por lo tanto, en este momento tan complejo pedimos que se actualice el sistema de alertas y se defina las alertas aguas abajo. Queremos salir como Gobierno Nacional a pedir al gobierno departamental y gobiernos municipales tomar medidas para proteger a esta comunidad. Informarle de los sistemas de alerta, de los sistemas de evacuación, establecer con ellos mecanismos en los cuales se requiera trasladar familias, si es que en algún momento se emite alguna alerta. Estamos pidiendo que funcionen los planes de contingencia mientras que duren estas tres condiciones que nos ponen en alerta a nivel nacional.

Otra zona de interés es el Caribe debido a la actual temporada de huracanes. ¿Por qué este año su impacto fue mayor?

La trayectoria de esos huracanes ha venido cambiando, ha venido más hacia el sur. Al venir más hacia el sur afecta mucho más nuestras costas. Eso es producto igualmente de lo que es calentamiento global, se ha generado unas modificaciones en lo que corresponde a las temperaturas del mar y generan ese tipo de condiciones que hoy nos afectan. Esto que estamos viendo ahora, incluso podría aumentar. Lo que estamos viendo es que va a ser mucho más intenso y mucho más frecuente.

¿Cuál será el enfoque de este gobierno en la atención y respuesta a los desastres?

Estamos planteando unos cambios en el modelo. Primero, en el cambio de modelo de la respuesta. Nuestro enfoque va a tener estar más hacia el enfoque de derechos, más hacia proteger a la población, brindar restitución de vivienda, en salud, en seguridad alimentaria. Por otro lado, vamos a actuar en tema de tomar medidas frente a población que está en riesgo y plantearnos soluciones efectivas. No aplazar soluciones.

¿Qué implicaría reubicar a las familias en riesgo?

Implicará estrategias fundamentales de reubicación de diferentes modalidades, que no solamente es entregada de casas, sino entregas de tierras. Entregar proyectos productivos que permita reducir el número sustancial de familias en riesgo. No puede ser que, años tras años, sigamos con el mismo número de familias afectadas. Son familias excluidas, marginadas, muy pobre. Eso ya no es aceptable, eso no es digno.

Por eso, este gobierno lo que plantea es asumir esa tarea de fondo. Reubicar esas familias, eso implicará esfuerzos gigantes de resolver problemas estructurales como el tema de la reforma rural, de tal manera que se logre reordenar el territorio.