Esto dijo el ministro de Defensa sobre el secuestro de la sargento Ramírez

Esto, por supuesto, despertó la indignación de los internautas y de Gerardo Ramírez, el padre de la militar, que en una entrevista a una emisora nacional afirmó: “Siempre lo he dicho, el imprudente es el ministro por ponerse a decir cosas que no caben en la cabeza de ningún ser humano. Ella como militar tiene unos mandos superiores y le ordenaron su traslado”.

El asunto escaló hasta el punto que el nombre de Iván Velásquez es una de las tendencias en las redes sociales y su rostro ocupa la portada de una revista de circulación nacional. Lea también: Atacaron con explosivos a patrulla de Policía en Puerto Rico, Meta

Ahora se ha conocido otro video de la misma entrevista. En esta nueva publicación el ministro responde a la inquietud de un periodista que le pregunta si los miembros de las fuerzas militares no pueden entonces viajar tranquilos por el país. Dice Velásquez: “Que no puedan viajar tranquilos por el país no es lo que estoy afirmando. Estoy afirmando que las personas deben tomar todas las precauciones necesarias para que en sus desplazamientos haya seguridad”.