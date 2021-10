Esto dijo Jineth Bedoya sobre el fallo de la CIDH que condena al Estado

“Esto es un momento histórico para quienes hemos entregado parte de nuestra vida a buscar justicia, a reivindicar derechos, pero sobre todo va a hacerle entender a un Estado que transformar las realidades de una sociedad depende de todos, no solamente de quienes buscamos justicia”, dijo.

No obstante, destacó que el fallo es importante en la lucha de las mujeres para que los casos de víctimas sean tratados con enfoque de género, que las mujeres puedan dignificar estos casos y que nunca se vuelvan a presentar casos de violencia contra la mujer para amedrentar a aquellas que hacen periodismo en medio del conflicto.

En rueda de prensa dijo que la justicia completa solo se podrá alcanzar en el momento en que se conozca quien está detrás de la vulneración de sus derechos, por cuanto a pesar de que han paso más de 20 años de ocurridos los hechos, aun no se conocen a los responsables y ha existido un “olvido” colectivo en el caso.

Aseguró que la sentencia es una reivindicación de derechos colectivos “porque logró convertir un dolor particular en la reivindicación de los derechos de miles de mujeres”, y agregó que a pesar de que seguramente nunca podrá ver tras las rejas al general de la Policía que ordenó su secuestro, ni a los hombres que lo secundaron, eso “quedará en la conciencia del Estado y en la inoperancia de la Fiscalía”.

Y agregó: “La reivindicación que tanto busqué hoy está aquí y lo que me alivia el alma y compensa en algo tanto dolor y todo lo que he tenido que padecer, es que no lo logré solo para mí, miles de mujeres víctimas de violencia sexual y mujeres periodistas violentadas, perseguidas y estigmatizadas por hacer su trabajo de periodistas por fin son reconocidas y escuchadas. Eso es justicia”.

Así mismo la periodista aseguró que espera que la Jep tenga “la grandeza” de abrir como caso la violencia sexual cometida por la guerrilla de las Farc, por el paramilitarismo, los agentes del estado en el marco del conflicto.

“Esta es una oportunidad de oro para la Jep, para que le demuestre al país que la violencia sexual en el país sí importa y que la guerrilla de las Farc cometió los crímenes más atroces en los cuerpos de las mujeres que hacían partes de sus filas, pero también en miles de mujeres civiles”, enfatizó.

Bedoya aseguró que el paramilitarismo acabó gran parte del tejido social del país a través de la violencia sexual y que calló y silenció a decenas de mujeres periodistas por el simple hecho de hacer su trabajo.

Así mismo, la periodista envió un mensaje al presidente, Iván Duque: “Me alivió ayer ver su respuesta a través de su cuenta de Twitter aceptando la sentencia de la Corte Interamericana y diciendo que se va a cumplir a cabalidad. Yo hoy le digo que la Corte Interamericana nos esta dando una oportunidad, a usted como representante del Estado y a mi como víctima y sobreviviente para hacer historia”.