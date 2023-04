“Estoy segura que quiso decir otra cosa”: Minminas a ministra de Agricultura

La ministra de Minas, Irene Vélez, no se quedó callada tras la polémica declaración que su compañera de gabinete, Cecilia López, hizo el miércoles sobre la transición energética durante el Gran Foro Perspectivas Económicas 2023 organizado por El Colombiano. Le recomendamos: Video: ministra Cecilia López le manda duro mensaje a Minminas

“Como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje: a mí me enfurece que nosotros, los países en desarrollo, adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etcétera, y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”.