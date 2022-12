Exjefe paramilitar Hernán Giraldo busca pista en la Paz total

El exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna –excomandante del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC más conocido como El Taladro o El Depredador de la sierra– también está buscando pista en la “paz total” del presidente Gustavo Petro.

A través de una carta enviada a los medios de comunicación y la opinión pública, Giraldo reconoce que “postuló” su nombre “para apoyar un proceso de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta”, pero insiste en que esas aspiraciones no tienen intenciones políticas, económicas o judiciales.

“Mi compromiso es con la paz, con la verdad y la reparación y por la no repetición. Soy consciente de lo que implica un Proceso de Paz y las dificultades que hay que sortear para que se dé todo. No tengo nada que perder, no tengo riquezas, todo me lo han quitado y solo deseo volver a la sierra para trabajar por una muy anhelada paz”, dijo el exjefe paramilitar.

Giraldo Serna es solo uno más de las decenas de presos y grupos armados que han anunciado su intención de sumarse al proyecto que el Gobierno ha denominado como “paz total”. Bajo ese modelo, el excomandante está pidiendo pista para ser uno de los gestores de paz que ha venido nombrando el presidente Petro y que, de darse, podría otorgarle un boleto de libertad anticipada.