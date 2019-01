Exmagistrado Leonidas Bustos no tiene ninguna restricción de movilidad: Abogado

El abogado Eduardo Curtidor, quien defiende los intereses del exmagistrado de la Corte Suprema Leonidas Bustos, aseguró que desconocía que su defendido estuviese fuera del país. Sin embargo, señaló que sí tenía conocimiento de que estaba de viaje.

A los señalamientos de sí salió o no de Colombia, el penalista dijo que no tenía inconveniente alguno para tal acción, pues están a la espera de la determinación que tomará la Comisión de Acusaciones en su caso. “Yo sabía que había viajado pero no que había salido del país. Hasta el momento no tenemos ninguna medida de restricción de movilidad”, dijo el penalista.

Sobre el proceso, aseguró que la Comisión de Acusaciones no ha calificado la investigación contra Bustos, quien es investigado por el denominado ‘Cartel de la Toga’. “La Comisión vuelve a funcionar a partir de marzo, por lo que no hay nada pendiente”.

A juicio del penalista, el proceso de Bustos “lo deberían archivar con auto inhibitorio porque no hay elementos probatorios que indiquen la participación en los delitos que le fueron imputados”.

Bustos es investigado por presuntamente hacer parte de una “estructura criminal” que se creó al interior de la corporación para hacer favores judiciales a cambio de dinero. Por estos hechos, fue retirado de su cargo, el también magistrado Gustavo Malo, el expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte, entre otros particulares como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.