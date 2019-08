Exmagistrado Tarquino a indagatoria por “Cartel de la Toga”

Camilo Tarquino, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, es el cuarto exmagistrado del máximo tribunal de justicia ordinaria que será investigado por el escándalo de corrupción conocido como el ‘Cartel de la toga’.

En efecto, trascendió que la Fiscalía General de la Nación llamará a indagatoria a Tarquino para que explique si es verdad que le habría exigido al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons 20 mil millones de pesos para ‘engavetar’ un proceso que se adelantaba en su contra por corrupción en la Sala Penal de la Corte Suprema.

En las últimas horas trascendió que Lyons, quien actualmente permanece en Estados Unidos, denunció que el exmagistrado Tarquino le habría exigido unos $20 mil millones para dilatar un proceso pues conocíia al fiscal que llevaba el proceso.

Para este caso serán clave las declaraciones que en desarrollo de las investigaciones por el ‘cartel de la tpga’ han rendido no solo el exgobernador Lyons sino también el ex fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el también ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco José Ricáurte, en las que se mencionó el nombre de Camilo Tarquino.

Por ahora, la Fiscalía no ha informado cuándo será la diligencia de indagatoria.

Son ya cuatro los exmagistrados del alto tribunal investigados por el entramado de corrupción conocido como ‘el cartel de la toga’: Francisco José Ricáurte, Gustavo Malo, Leonidas Bustos y ahora Camilo Tarquino