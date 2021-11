Exministra Karen Abudinen niega presiones por parte de congresistas

“Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”, dijo Abudinen en su momento.

Lo anterior contraría un trino que la misma funcionaria realizó, asegurando que el senador Armando Benedetti la llamó a sugerirle que no caducara el contrato.

Desde las 2:00 de la tarde, la exministra acudió al alto tribunal para atender la citación y según información preliminar, aseguró que ningún congresista la habría presionado para evitar ceder el contrato y que no tiene conocimiento sobre la participación de los funcionarios en estos hechos.

En los últimos días, la exministra salió hacia Estados Unidos por motivos personales, lo que generó suspicacia y opiniones de que podría evadir a la justicia, por lo que ante los comentarios, aseguró: “Aquí estoy en Bogotá, vine a cumplir la cita como todas las que le he cumplido a la justicia y entes de control. Frente al tema de Centros Poblados quiero recordar a la opinión pública que fui yo como ministra quien caducó el contrato, fui yo como ministra quien hizo los embargos y que seguiré adelante hasta llegar a las últimas consecuencias y que paguen quienes tengan que pagar”.

El senador Armando Benedetti, al conocer el testimonio de Abudinen, aseguró que “me alegra que Karen Abudinen haya aclarado ante la Corte Suprema que yo nunca la llamé para favorecer a ninguna empresa en Centros Poblados. Mañana espero que todos los medios que me crucificaron, con el mismo tiempo e ímpetu, expliquen que yo no tuve nada que ver con eso”.

Abudinen no dio detalles sobre la diligencia relacionada con la indagación que cursa contra los senadores, tampoco se refirió al señalamiento que hizo contra Armando Benedetti, pero dijo que no se irá del país y que “está dando la cara”.

“En la diligencia rendí testimonio juramentado, no podría dar mayores elementos por la reserva del proceso, pero quiero que sepan que me verán en cada una de las actuaciones en las que me requieran los entes de control”, dijo.

En el mismo marco, el senador Antonio Zabaraín negó injerencias en contrato de Centros Poblados. En la versión libre que rindió el congresista, manifestó que nunca ha conocido a alguno de los contratistas del consorcio Centros Poblados.