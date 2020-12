Expresidente Uribe defiende paso de Alberto Carrasquilla a Banrepública

La candidatura del actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para ser gerente del Banco de la República, parece estar en firme a juzgar por un trino que el expresidente Álvaro Uribe publicó este martes en su cuenta de Twitter.

“Alberto Carrasquilla ha sido gran Ministro, exitoso en las crisis y en poner la economía a crecer, no es político, se podría decir que pésimo político. No se entendería que en el Banco de la República lo veten por haber sido Ministro del Gbno que presidí”, manifestó el exmandatario.

El nombre de Carrasquilla se ha barajado como uno de los candidatos para suceder a Juan José Echavarría, a quien se le venció su periodo y, a pesar de estar habilitado para buscar su reelección, decidió no hacerlo.

Ayer, en una entrevista con Blu Radio, Carrasquilla no descartó la posibilidad de ser gerente. Cuando la periodista Camila Zuluaga le preguntó: “¿Está confiado en que se va al Banco de la República y podríamos estar entrevistándolo en un futuro como gerente del Banco y no como ministro?, respondió solamente “Podría ser” sin explicar si estaba o no interesado en el cargo.

Sin embargo, de acuerdo con el diario La República, los más opcionados para remplazar a Echavarría son la actual codirectora Ana Fernanda Maiguashca, quien podría convertirse en la primera mujer gerente del Banco, y el representante del Gobierno ante el FMI, Leonardo Villar.

Según afirma también La República, aunque la candidatura de Carrasquilla sería una sorpresa por lo que puede significar para la independencia del Banco, “sus viceministros y el director de Planeación se han acercado a los codirectores independientes para desequilibrar el bando contrario”.