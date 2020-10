Expresidente Uribe formula nuevas críticas al magistrado César Reyes

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, volvió a formular, este domingo, duras críticas contra el magistrado de la Corte Suprema, César Reyes, quien fue el encargado de su caso cuando el proceso estuvo ese alto tribunal y fue el que ordenó su detención en el proceso por presunta manipulación de testigos.

En su pronunciamiento, el sexto que ha hecho en donde se refiere a la forma como se ha manejado el proceso judicial en su contra, Uribe también se refirió al magistrado José Luis Barceló, quien igualmente estuvo al frente de la investigación en su contra.

“Con razón se ha dicho que los Magistrados Barceló y Reyes, con sus compulsas, atemorizan a cualquier testigo que confirme o se disponga a ratificar mis afirmaciones. Si me consideraban obstructor de la justicia por qué no me capturaron antes o en la misma diligencia de indagatoria!”, escribió.

Expresó además que le privaron de la libertad 10 meses después de la indagatoria, “entre esta y la orden de captura nada ocurrió. El Magistrado Reyes no recibió los testimonios adicionales, los consideró innecesarios para resolver mi situación jurídica como se lo habría dado a entender al doctor Granados”.