Expresidentes dejaron solo a Duque en la Comisión de Relaciones Exteriores

Los expresidentes Andrés Pastrana, César Gaviria y Ernesto Samper han manifestado públicamente que no participarán en la primera Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, citada por el presidente Iván Duque para este viernes 27 de noviembre por una orden del Consejo de Estado.

Una de las razones que argumentó el expresidente César Gaviria para no asistir a la comisión fue que la convocatoria se hizo derivada de una orden judicial y no porque el presidente Iván Duque y su Gobierno crean conveniente la participación de todo el espectro político en materia de relaciones exteriores.

“No es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas, ni le interesa en absoluto compartir sus ideas sobre lo que debe ser nuestra política exterior”, expresó el director del Partido Liberal. Lea aquí: César Gaviria no asistirá a reunión de Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

De acuerdo a Gaviria, el hecho de que Duque, en dos años, no haya citado la comisión de manera voluntaria significa que no le interesa tener una política exterior que represente a toda la nación. Así mismo, indicó que no le interesa recibir información de decisiones ya tomadas y con las que no está de acuerdo.

Por su parte, Andrés Pastrana no asistirá debido a otros compromisos. En una misiva enviada a la canciller Claudia Blum manifestó que pese a que se le hace imposible acompañarlos en esta sesión, sí considera importante que se retome esta comisión, en especial, en medio de la crisis que ha desatado la pandemia por el Covid-19.

“En este contexto de una gravedad enorme, se hace imperioso reactivar las sesiones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que desafortunadamente el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su canciller María Ángela Holguín dejaron marchitar”, indica el líder conservador.

Para Pastrana es momento de corregir el rumbo porque Colombia necesita reactivar esta comisión para pensar de manera estratégica el relacionamiento internacional y analizar los cambios regionales en curso, así como las amenazas a la institucionalidad democrática.