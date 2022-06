$!Exsecretariado de las Farc reconoce violencia sexual a secuestrados

Frente a frente y por tercer día consecutivo siete exmiembros del secretariado de las Farc reconocieron su responsabilidad por los secuestros que cometieron en el país en el marco del conflicto. Esta vez por aquellos que ejecutaron para ejercer control territorial.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), bajo esta política se presentaron múltiples secuestros por considerar que alguna persona era su enemigo o infiltrado, al catalogarlo, principalmente, como colaborador de la Fuerza Pública o de los paramilitares. También se presentaron secuestros por castigos.

“Hoy venimos a reconocer la conducta tal y como fue, en la que cuando estábamos en el alzamiento la justificamos porque no pagó la multa, no abrió el camino, es un desconocido, es enviado por el otro bando, no está acogiendo las normas, está rompiendo el tejido social. Hoy no es justificatorio”, dijo Pastor Alape al hacer tanto un reconocimiento colectivo como individual.

Alape reconoció además la responsabilidad del Secretariado por no ejercer control para que no se presentaran malos tratos a las víctimas “como violaciones sexuales que llegaron a producirse. Por eso estamos asumiendo esa responsabilidad”.

Rodrigo Londoño, quien fue conocido en la guerra como ‘Timochenko’, por su parte, además de reconocer su responsabilidad pidió perdón. “La guerra es un espiral de odio donde fácilmente se pierde el juicio de la realidad y se actúa bajo la ceguera de la violencia y la paranoia. Eso nos llevó a ver enemigos donde no los había, desconfiar de quien no debíamos y ver peligro donde no existía”.